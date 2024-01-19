Пермская ученая раскрыла секреты дежавю, детской амнезии и памяти животных

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
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Updated Сегодня, 09:10
Память позволяет человеку быть человеком. Физиолог Иван Сеченов говорил, что если бы у людей не было памяти, то они бы оставались на уровне развития новорожденных. Ученый в области нейронауки и психолингвистики Татьяна Черниговская говорила: «Мы есть то, что помним».
Кандидат психологических наук, доцент кафедры социологии и политологии Пермского Политеха Ольга Юрьева отмечает, что память — это особый психический процесс, включенный во все уровни функционирования человека. Она носит сквозной характер, обеспечивая целостность психики и личности.
Память бывает долговременная и кратковременная. Существование последней было доказано только в 1885 году немецким психологом Германом Эббингаузом. Специалист установил, что после однократного чтения или прослушивания информации человек может без ошибок повторить короткую часть последовательность цифр, букв и символов. Считается, что люди одновременно запоминают семь плюс-минус два элемента.
Долговременная память не ограничена. Длительность запоминания отдельных моментов жизни зависит от их эмоциональности — насколько было много позитива или негатива. Также важна повторяемость информации, чтобы человек встречался с ней как можно чаще.
Младенчество запомнить не получается из-за несовершенства мозговых структур детей. Гиппокамп активно развивается до подросткового возраста, в итоге появляется много новых нейронов, которые встраиваются в те связи, которые уже сформированы и деформируют их или вовсе разрушают.
Вдобавок, дети плохо помнят хронологию событий, у них проблемы с установкой причино-следственных связей, нет развитого самосознания.
«В ряде исследований доказано, что на сохранение ранних детских воспоминаний влияет традиция семейного общения. Чем чаще в семье с детьми вспоминают о прошлых событиях, тем дольше ребенок их будет помнить. В данном случае мы видим совместную работу двух факторов: эмоциональности и повторяемости информации», — утверждает Ольга Юрьева.
При этом детские воспоминания все равно влияют на людей, даже если они их не помнят. От них зависит восприятие окружающего мира и самого себя.
В старости у людей появляются сложности с запоминанием новой информации. При этом качество памяти не должно снижаться. Проблемы с функциями сохранения и воспроизведения информации — симптомы различных болезней.
Есть мнение, что мужчины лучше помнят суть какого-то события, а женщины — детали этого события. При этом множество исследований не подтвердили, что способность к запоминанию информации отличается в зависимости от пола.
Дежавю, по сути, это ложное воспоминание. Человек считает, что такой же момент в его жизни уже был. С точки зрения ученых дежавю возникает из-за того, что мозг ищет сходства между новыми и старыми обстоятельствами, пытается заполнить брешь. Но могут быть и более серьезные причины, например, сбой в работе гиппокампа при стрессе.
Дежавю также может быть симптомом заболеваний — опухоли мозга или эпилептических припадков.
Для хорошей памяти стоит вести здоровый образ жизни, высыпаться, полноценно питаться, тренировать свой мозг, играя в интеллектуальные игры, например, в шахматы, пазлы, головоломки.
Вдобавок, сон может помочь усвоить новую информацию. Однако нужно ее повторить после пробуждения. При этом неважно, как долго вы будете спать. Даже короткий сон днем до 30 минут может помочь запоминанию.
Плохо на память влияют: курение, стресс, алкоголь, много сладкого и недостаток сна.
Обобщать память животных нельзя, она отличается в зависимости от видов. Сильнее всего она развита у обезьян — они могут обучаться. Собаки лучше поддаются дрессировке благодаря развитой долговременной памяти, у кошек доминирует кратковременная память.
Процессы памяти животных ограничены биологическими потребностями, человеческая память обусловлена общественным образом жизни, люди способны к смысловой памяти на основе словесной информации.