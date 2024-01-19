Пермская ученая раскрыла секреты дежавю, детской амнезии и памяти животных

Дежавю, по сути, это ложное воспоминание. Человек считает, что такой же момент в его жизни уже был. С точки зрения ученых дежавю возникает из-за того, что мозг ищет сходства между новыми и старыми обстоятельствами, пытается заполнить брешь. Но могут быть и более серьезные причины, например, сбой в работе гиппокампа при стрессе.