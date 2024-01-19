Пермский аэропорт вновь принимает и выпускает самолёты

Posted Сегодня, 15:21
Published Сегодня, 15:21
Modified Сегодня, 15:21
Updated Сегодня, 15:21
На данный момент погодные условия стабилизировались, Большое Савино работает в штатном режиме, отмечают в аэропорту.
Все задержанные рейсы готовятся к вылету в Пермь, а также к отправлению из аэропорта Большое Савино. Рейсы обслуживаются по расписанию, указанному на онлайн-табло.
Напомним, что вылеты и посадка самолетов в Большом Савино были приостановлены в 18:00 из-за сильного снегопада и бокового ветра.