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Posted Сегодня, 15:21

Published Сегодня, 15:21

Modified Сегодня, 15:21

Updated Сегодня, 15:21

Пермский аэропорт вновь принимает и выпускает самолёты

Пермский аэропорт вновь принимает и выпускает самолёты

19 января 2024, 15:21
Фото: properm.ru
По времени отправки рейсов необходимо сверяться на онлайн-табло.

На данный момент погодные условия стабилизировались, Большое Савино работает в штатном режиме, отмечают в аэропорту.

Все задержанные рейсы готовятся к вылету в Пермь, а также к отправлению из аэропорта Большое Савино. Рейсы обслуживаются по расписанию, указанному на онлайн-табло.

Напомним, что вылеты и посадка самолетов в Большом Савино были приостановлены в 18:00 из-за сильного снегопада и бокового ветра.

#Аэропорт#Пермский аэропорт#Аэропорт пермь#Транспорт
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