Пермский аэропорт закрыт на прием и отправку воздушных судов

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
Сегодня, 19 ноября, с 18:00 по местному времени, в связи со сложными погодными условиями аэродром Большое Савино закрыт на прием и отправление воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба Пермского международного аэропорта.
Причиной ограничения работы взлетно-посадочной полосы стал сильный снегопад, который привёл к падению коэффициента сцепления. Ближайшие рейсы, которые должны совершить посадку в аэропорту Перми будут перенаправлены на запасные аэродромы.
На вылет задерживается рейс 7R 844 Пермь — Нарьян-Мар, который должен был отправиться в 18:00 местного времени.
Также в районе аэропорта Большое Савино наблюдается сильный боковой ветер. Данные погодные условия не позволили рейсу s7 5039 из Новосибирска совершить посадку в Перми и экипаж принял решение направиться в екатеринбургское Кольцово.
Вся актуальная информация оперативно размещается на онлайн-табло аэропорта. Об открытии полосы и возобновлении штатной работы аэропорта будет сообщено дополнительно.