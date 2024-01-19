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Published Сегодня, 14:07

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

Пермский аэропорт закрыт на прием и отправку воздушных судов

Пермский аэропорт закрыт на прием и отправку воздушных судов

19 января 2024, 14:07
Фото: 1MI
Причина — сильные снегопад и боковой ветер.

Сегодня, 19 ноября, с 18:00 по местному времени, в связи со сложными погодными условиями аэродром Большое Савино закрыт на прием и отправление воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба Пермского международного аэропорта.

Причиной ограничения работы взлетно-посадочной полосы стал сильный снегопад, который привёл к падению коэффициента сцепления. Ближайшие рейсы, которые должны совершить посадку в аэропорту Перми будут перенаправлены на запасные аэродромы.

На вылет задерживается рейс 7R 844 Пермь — Нарьян-Мар, который должен был отправиться в 18:00 местного времени.

Также в районе аэропорта Большое Савино наблюдается сильный боковой ветер. Данные погодные условия не позволили рейсу s7 5039 из Новосибирска совершить посадку в Перми и экипаж принял решение направиться в екатеринбургское Кольцово.

Вся актуальная информация оперативно размещается на онлайн-табло аэропорта. Об открытии полосы и возобновлении штатной работы аэропорта будет сообщено дополнительно.

#Аэропорт#Аэропорт пермь#Неблагоприятные метеоусловия#Транспорт#Неблагоприятные погодные условия
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