Пермский фестиваль Мартина Макдонаха изменит название и концепцию

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
Проводимый в Перми международный фестиваль, посвященный творчеству ирландского драматурга и кинорежиссера Мартина Макдонаха, будет проводиться с новой концепцией и названием. Об этом сообщило ИА «Текст» со ссылкой на пресс-службу министерства культуры Прикамья. Решение принято в связи с окончанием лицензии фестиваля Макдонаха на территории России.
Новый фестиваль будет называться «Фантасмагория», его концепцию разработал театр «У Моста», который регулярно проводил данное культурное мероприятие. В пресс-службе регионального Минкульта подтвердили Properm.ru, что автором концепции является художественный руководитель театра Сергей Федотов. Вероятно, в будущем он презентует обновленный проект общественности.
Международный фестиваль Мартина Макдонаха проходит в Перми осенью, раз в два года, начиная с 2014 года. Инициатором и организатором является театр «У Моста». В фестивале участвовали театры разных стран, таких как Ирландия, Сербия, Чехия, Польша, Великобритания, Казахстан, Грузия, Эстония, Беларусь и другие.