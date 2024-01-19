properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:06

Published Сегодня, 08:06

Modified Сегодня, 08:10

Updated Сегодня, 08:10

спектакль «Калека с Инишмана», показанный осенью 2022 года

Пермский фестиваль Мартина Макдонаха изменит название и концепцию

19 января 2024, 08:06
Фото: teatr-umosta.ru
спектакль «Калека с Инишмана», показанный осенью 2022 года

Театральный фестиваль Мартина Макдонаха в Перми поменяет название и концепцию

Он проводился в столице Прикамья каждые два года по инициативе Сергея Федотова.

Проводимый в Перми международный фестиваль, посвященный творчеству ирландского драматурга и кинорежиссера Мартина Макдонаха, будет проводиться с новой концепцией и названием. Об этом сообщило ИА «Текст» со ссылкой на пресс-службу министерства культуры Прикамья. Решение принято в связи с окончанием лицензии фестиваля Макдонаха на территории России.

Новый фестиваль будет называться «Фантасмагория», его концепцию разработал театр «У Моста», который регулярно проводил данное культурное мероприятие. В пресс-службе регионального Минкульта подтвердили Properm.ru, что автором концепции является художественный руководитель театра Сергей Федотов. Вероятно, в будущем он презентует обновленный проект общественности.

Международный фестиваль Мартина Макдонаха проходит в Перми осенью, раз в два года, начиная с 2014 года. Инициатором и организатором является театр «У Моста». В фестивале участвовали театры разных стран, таких как Ирландия, Сербия, Чехия, Польша, Великобритания, Казахстан, Грузия, Эстония, Беларусь и другие.

Читайте также:
В Перми стартуют гастроли театра «Сатирикон» имени Аркадия РайкинаВ труппу Пермского театра оперы и балета пришли два новых солистаСтроительство малой сцены ТЮЗа в Перми завершено
#Общество#Пермь#Культура#Искусство#Фестиваль#Театр#Театр у моста
Подпишитесь
Из-за гонконгского гриппа в Прикамье хотят ввести ограничительные меры
Сегодня, 10:19
В Перми скончался экс-глава Индустриального района Владимир Тафинцев
Сегодня, 09:28
В «ОДК-Пермские Моторы» прокомментировали информацию о сокращении сотрудников
Сегодня, 06:26
Маркус и Афродита. Как пермяки называли своих детей в 2023 году
Сегодня, 10:00
Пермское УФАС России рассматривает семь дел о маркировке рекламы в соцсетях
Сегодня, 07:19