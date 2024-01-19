Пермский фестиваль Мартина Макдонаха изменит название и концепцию

Проводимый в Перми международный фестиваль, посвященный творчеству ирландского драматурга и кинорежиссера Мартина Макдонаха, будет проводиться с новой концепцией и названием. Об этом сообщило ИА «Текст» со ссылкой на пресс-службу министерства культуры Прикамья. Решение принято в связи с окончанием лицензии фестиваля Макдонаха на территории России.