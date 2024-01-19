Пермское УФАС России рассматривает семь дел о маркировке рекламы в соцсетях

Из семи заявлений шесть жалоб содержат информацию о рекламе в новостных группах в социальной сети Вконтакте от других лиц, то есть в новостной ленте размещена реклама магазинов, услуг и прочего. Одно заявление касается предположительно рекламы на странице блогера в Телеграме. Управление направило запросы по материалам жалоб, после поступления ответов будут выяснять, реклама это или нет, принимать решение об ответственности владельцев новостных лент и блогеров.