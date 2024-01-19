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Пермское УФАС России рассматривает семь дел о маркировке рекламы в соцсетях

Пермское УФАС России рассматривает семь дел о маркировке рекламы в соцсетях

19 января 2024, 07:19
Фото: properm.ru
Пермские новостные ресурсы в социальных сетях и блогеры не очень активно, но жалуются друг на друга, на отсутствие рекламных маркировок, которые требуются в связи с новыми правилами Роскомнадзора.
Сюжет
Уфас

Об отсутствии маркировки рекламы в блогах пермяки написали семь заявлений в Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Пермскому краю. Об этом Properm.ru рассказал в интервью руководитель пермского УФАС Александр Плаксин.

Из семи заявлений шесть жалоб содержат информацию о рекламе в новостных группах в социальной сети Вконтакте от других лиц, то есть в новостной ленте размещена реклама магазинов, услуг и прочего. Одно заявление касается предположительно рекламы на странице блогера в Телеграме. Управление направило запросы по материалам жалоб, после поступления ответов будут выяснять, реклама это или нет, принимать решение об ответственности владельцев новостных лент и блогеров.

По словам Александра Плаксина, тема непростая, находится на стыке полномочий Роскомнадзора и ФАС. УФАС проверяет, есть ли пометка о рекламе и сведения о рекламодателе, а Роскомнадзор проверяет наличие правильно размещенного (до рекламного текста) идентификатора и контролирует передачу информации от того, кто разместил рекламу, оператору рекламных данных.

Понять, рекламное или нет сообщение, пользователям соцсетей не просто. Базовые принципы, по словам Александра Плаксина, такие: если ресурс свой, товар свой, это не реклама. Если это отзыв физического лица про кафе, в которое он сходил, тоже не реклама. Определенная практика сейчас нарабатывается, подробнее читайте в интервью с Александром Плаксиным, которое выйдет на следующей неделе на портале Properm.ru.

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