Пермское УФАС России рассматривает семь дел о маркировке рекламы в соцсетях

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Об отсутствии маркировки рекламы в блогах пермяки написали семь заявлений в Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Пермскому краю. Об этом Properm.ru рассказал в интервью руководитель пермского УФАС Александр Плаксин.
Из семи заявлений шесть жалоб содержат информацию о рекламе в новостных группах в социальной сети Вконтакте от других лиц, то есть в новостной ленте размещена реклама магазинов, услуг и прочего. Одно заявление касается предположительно рекламы на странице блогера в Телеграме. Управление направило запросы по материалам жалоб, после поступления ответов будут выяснять, реклама это или нет, принимать решение об ответственности владельцев новостных лент и блогеров.
По словам Александра Плаксина, тема непростая, находится на стыке полномочий Роскомнадзора и ФАС. УФАС проверяет, есть ли пометка о рекламе и сведения о рекламодателе, а Роскомнадзор проверяет наличие правильно размещенного (до рекламного текста) идентификатора и контролирует передачу информации от того, кто разместил рекламу, оператору рекламных данных.
Понять, рекламное или нет сообщение, пользователям соцсетей не просто. Базовые принципы, по словам Александра Плаксина, такие: если ресурс свой, товар свой, это не реклама. Если это отзыв физического лица про кафе, в которое он сходил, тоже не реклама. Определенная практика сейчас нарабатывается, подробнее читайте в интервью с Александром Плаксиным, которое выйдет на следующей неделе на портале Properm.ru.