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Published Сегодня, 04:13

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Updated Сегодня, 05:39

Пермяк избил ломом двух мужчин из-за отказа есть арбуз

Пермяк избил ломом двух мужчин из-за отказа есть арбуз

19 января 2024, 04:13
Фото: fusionbrain.ai
Мужчина проведет пять лет в колонии.

Пермяк напал на двух мужчин из-за арбуза. По данным пресс-службы Пермского краевого суда, обвиняемый напал на неизвестных, которые сидели на скамейке — они отказались от предложенного арбуза. Это обидело преступника. Он сходил за ломом, которым избил новых знакомых.

У одного из потерпевших была сломана нога, у второго — разрыв селезенки и рана предплечья. По словам обвиняемого, мужчина, у которого разорвалась селезенка, якобы сам ударил себя в живот. Второго потерпевшего он не планировал бить по ноге — это вышло случайно, когда он бил монтировкой по скамейке.

Суд посчитал эти показания попыткой уйти от ответственности. Мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Обвиняемый пытался обжаловать приговор в краевом суде, но это не удалось.

#Суд#Пермь#Преступление
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