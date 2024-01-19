Пермяк избил ломом двух мужчин из-за отказа есть арбуз

Posted Сегодня, 04:13
Published Сегодня, 04:13
Modified Сегодня, 05:39
Updated Сегодня, 05:39
Пермяк напал на двух мужчин из-за арбуза. По данным пресс-службы Пермского краевого суда, обвиняемый напал на неизвестных, которые сидели на скамейке — они отказались от предложенного арбуза. Это обидело преступника. Он сходил за ломом, которым избил новых знакомых.
У одного из потерпевших была сломана нога, у второго — разрыв селезенки и рана предплечья. По словам обвиняемого, мужчина, у которого разорвалась селезенка, якобы сам ударил себя в живот. Второго потерпевшего он не планировал бить по ноге — это вышло случайно, когда он бил монтировкой по скамейке.
Суд посчитал эти показания попыткой уйти от ответственности. Мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Обвиняемый пытался обжаловать приговор в краевом суде, но это не удалось.