Пермяк избил ломом двух мужчин из-за отказа есть арбуз

У одного из потерпевших была сломана нога, у второго — разрыв селезенки и рана предплечья. По словам обвиняемого, мужчина, у которого разорвалась селезенка, якобы сам ударил себя в живот. Второго потерпевшего он не планировал бить по ноге — это вышло случайно, когда он бил монтировкой по скамейке.