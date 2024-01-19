properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:46

Published Сегодня, 08:46

Modified Сегодня, 08:46

Updated Сегодня, 08:46

Пермяки за минувший год пытались пронести в суды более 350 запрещённых предметов

Пермяки за минувший год пытались пронести в суды более 350 запрещённых предметов

19 января 2024, 08:46
Фото: ГУФССП по Пермскому краю
Среди обнаруженного приставами: оружие, наркотики, боеприпасы.

За 2023 год судебные приставы изъяли у посетителей судов и мировых участков Пермского края 358 предметов, представляющих опасность для окружающих. Такую статистику приводит пресс-служба ГУФССП по Пермскому краю.

Среди изъятого — травматический пистолет, три электрошокера, боеприпасы, колюще-режущие предметы и легковоспламеняющиеся жидкости.

В ноябре 2023 года в здании судебного участка Свердловского судебного района при осмотре вещей ручным металлодетектором у 42-летнего гражданина был обнаружен метательный нож.

Месяцем позже судебные приставы обнаружили в сумке у посетителя Пермского краевого суда травматический пистолет. Оружие было выявлено у гражданина уже после требования судебного пристава выложить металлические и иные предметы, запрещенные к проносу в здание суда. Гражданин имел при себе разрешение на ношение и хранение пистолета, поэтому сотрудникам полиции не передавался.

За умышленный обман и намеренное сокрытие запрещенных в суде предметов все нарушители привлечены к административной ответственности.

#Общество#Суд#Приставы#Пермские приставы#Запрещенные предметы
Подпишитесь
Из-за гонконгского гриппа в Прикамье хотят ввести ограничительные меры
Сегодня, 10:19
В Перми скончался экс-глава Индустриального района Владимир Тафинцев
Сегодня, 09:28
В «ОДК-Пермские Моторы» прокомментировали информацию о сокращении сотрудников
Сегодня, 06:26
Маркус и Афродита. Как пермяки называли своих детей в 2023 году
Сегодня, 10:00
Пермское УФАС России рассматривает семь дел о маркировке рекламы в соцсетях
Сегодня, 07:19
Пермский фестиваль Мартина Макдонаха изменит название и концепцию
Сегодня, 08:06