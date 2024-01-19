Пермяки за минувший год пытались пронести в суды более 350 запрещённых предметов

Месяцем позже судебные приставы обнаружили в сумке у посетителя Пермского краевого суда травматический пистолет. Оружие было выявлено у гражданина уже после требования судебного пристава выложить металлические и иные предметы, запрещенные к проносу в здание суда. Гражданин имел при себе разрешение на ношение и хранение пистолета, поэтому сотрудникам полиции не передавался.