Пермяки за минувший год пытались пронести в суды более 350 запрещённых предметов

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
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Updated Сегодня, 08:46
За 2023 год судебные приставы изъяли у посетителей судов и мировых участков Пермского края 358 предметов, представляющих опасность для окружающих. Такую статистику приводит пресс-служба ГУФССП по Пермскому краю.
Среди изъятого — травматический пистолет, три электрошокера, боеприпасы, колюще-режущие предметы и легковоспламеняющиеся жидкости.
В ноябре 2023 года в здании судебного участка Свердловского судебного района при осмотре вещей ручным металлодетектором у 42-летнего гражданина был обнаружен метательный нож.
Месяцем позже судебные приставы обнаружили в сумке у посетителя Пермского краевого суда травматический пистолет. Оружие было выявлено у гражданина уже после требования судебного пристава выложить металлические и иные предметы, запрещенные к проносу в здание суда. Гражданин имел при себе разрешение на ношение и хранение пистолета, поэтому сотрудникам полиции не передавался.
За умышленный обман и намеренное сокрытие запрещенных в суде предметов все нарушители привлечены к административной ответственности.