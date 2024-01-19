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Подростка из Прикамья осудили за принуждение знакомой к сексу и распространение порно

Подростка из Прикамья осудили за принуждение знакомой к сексу и распространение порно

19 января 2024, 03:14
Фото: fusionbrain.ai
Парень отделался условным сроком.

В Добрянском районном суде осудили местного жителя. По данным местного следственного отдела, осенью 2022 года 17-летний подросток заставил девушку вступить с ним в интимные отношения — он ее шантажировал, пишет «Зори плюс». Сама девушка тоже была несовершеннолетней.

Вдобавок, он снимал это через скрытую камеру, а затем выложил видео в интернет. Суд приговорил подростка к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев.

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#Суд#Пермь#Детский мир
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