Подростка из Прикамья осудили за принуждение знакомой к сексу и распространение порно

В Добрянском районном суде осудили местного жителя. По данным местного следственного отдела, осенью 2022 года 17-летний подросток заставил девушку вступить с ним в интимные отношения — он ее шантажировал, пишет «Зори плюс». Сама девушка тоже была несовершеннолетней.