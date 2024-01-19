Подростка из Прикамья осудили за принуждение знакомой к сексу и распространение порно

Posted Сегодня, 03:14
Published Сегодня, 03:14
Modified Сегодня, 04:00
Updated Сегодня, 04:00
В Добрянском районном суде осудили местного жителя. По данным местного следственного отдела, осенью 2022 года 17-летний подросток заставил девушку вступить с ним в интимные отношения — он ее шантажировал, пишет «Зори плюс». Сама девушка тоже была несовершеннолетней.
Вдобавок, он снимал это через скрытую камеру, а затем выложил видео в интернет. Суд приговорил подростка к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев.