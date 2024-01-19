После выплаты миллиарда недоимки прекратили уголовное преследование руководства ЮКМП

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
Как сегодня сообщили в СУ СКР по Пермскому краю, на стадии предварительного следствия по фактам недоимки по НДС на Юговском комбинате молочных продуктов задолженность по налогам, сборам и страховым взносам в бюджет Российской Федерации, а также пени и штрафы погашены в полном объеме. В связи этим уголовное преследование в отношении генерального директора Сергея Хазова и собственника компании Сергея Поздеева прекращено по нереабилитирующему основанию, предусмотренному ч. 1 ст. 28.1 УПК РФ.
Ранее третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю было завершено расследование уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199, п. «б» ч. 2 ст. 199, п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, в особо крупном размере).
Следствием установлено, что в результате незаконных умышленных действий учредителя и директора ЮКМП, бюджетной системе Российской Федерации причинен ущерб на общую сумму более 1 млрд 63 млн рублей.
Сейчас в арбитражном суде повторно рассматривается иск ЮКМП к налоговой, где предприятие пытается оспорить результаты проверок, выявивших недоимку по НДС за периоды с 2019 года. Ближайшее заседание по делу назначено на 30 января.