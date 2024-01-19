После выплаты миллиарда недоимки прекратили уголовное преследование руководства ЮКМП

Как сегодня сообщили в СУ СКР по Пермскому краю, на стадии предварительного следствия по фактам недоимки по НДС на Юговском комбинате молочных продуктов задолженность по налогам, сборам и страховым взносам в бюджет Российской Федерации, а также пени и штрафы погашены в полном объеме. В связи этим уголовное преследование в отношении генерального директора Сергея Хазова и собственника компании Сергея Поздеева прекращено по нереабилитирующему основанию, предусмотренному ч. 1 ст. 28.1 УПК РФ.