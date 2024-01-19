Прокуратура требует обеспечить безопасность шести путепроводов и мостов в Перми

Posted Сегодня, 14:49
Published Сегодня, 14:49
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Updated Сегодня, 14:49
Прокуратура Перми провела проверку соблюдения требований законодательства в сфере обеспечения безопасности и защищенности объектов транспортной инфраструктуры. О результатах проверки сообщает пресс-служба ведомства.
Оказалось, что шесть объектов в Перми: крупных транспортных путепроводов, мостовых сооружений не соответствуют требованиям транспортной безопасности.
Прокурором города главе Перми внесено представление, однако, в определенный срок нарушения не были устранены. После этого в суд было направлено исковое заявление. В нем прокуратура требует обязать муниципалитет организовать проведение работ по оснащению данных объектов техническими средствами транспортной безопасности.
Ленинский районный суд иск прокурора удовлетворил в полном объеме.