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Прокуратура требует обеспечить безопасность шести путепроводов и мостов в Перми

Прокуратура требует обеспечить безопасность шести путепроводов и мостов в Перми

19 января 2024, 14:49
Нарушения не были устранены после представления ведомства.

Прокуратура Перми провела проверку соблюдения требований законодательства в сфере обеспечения безопасности и защищенности объектов транспортной инфраструктуры. О результатах проверки сообщает пресс-служба ведомства.

Оказалось, что шесть объектов в Перми: крупных транспортных путепроводов, мостовых сооружений не соответствуют требованиям транспортной безопасности.

Прокурором города главе Перми внесено представление, однако, в определенный срок нарушения не были устранены. После этого в суд было направлено исковое заявление. В нем прокуратура требует обязать муниципалитет организовать проведение работ по оснащению данных объектов техническими средствами транспортной безопасности.

Ленинский районный суд иск прокурора удовлетворил в полном объеме.

#Суд#Прокуратура#Безопасность#Транспорт
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