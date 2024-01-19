Прокуратура требует обеспечить безопасность шести путепроводов и мостов в Перми

Прокурором города главе Перми внесено представление, однако, в определенный срок нарушения не были устранены. После этого в суд было направлено исковое заявление. В нем прокуратура требует обязать муниципалитет организовать проведение работ по оснащению данных объектов техническими средствами транспортной безопасности.