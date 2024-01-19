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Ритуал Мазараки — древняя традиция острова Кефалония

Ритуал Мазараки — древняя традиция острова Кефалония

19 января 2024, 11:31
Фото: 1MI
История деревни Мазараки уходит корнями в далёкое прошлое. Основатели поселения выбрали довольно удачное место в Средиземноморье: море и плодородная земля давали пищу, а горы защищали от непрошенных гостей.

Рядом с деревней располагается загадочная пещера Мелиссани, в которой находится прохладное озеро глубиной в 39 метров. А ещё это место называют пещерой нимф, потому что на стенах были обнаружены древние рисунки этих мифических существ.

Местные жители отлично ориентировались в прибрежных водах, занимаясь рыболовством. Кроме того, здесь традиционно занимались виноградарством. Особенно популярен был сорт винограда Robola, который впоследствии стал ассоциироваться с Кефалонией. Белое вино из такого винограда производят до сих пор, и оно известно далеко за пределами острова.

Постепенно деревня разрасталась, люди переселялись сюда не только из-за её удачного расположения и изобилия, но и из-за богатых традиций. На одном из холмов когда-то стоял дом, который связывают с самыми знаменитыми представителями этого поселения — братьями Мазараки.

Ежегодно, причём в одно и то же время, братья Мазараки сажали оливковые деревья. Это был настоящий ритуал, к которому готовились всей деревней. Он символизировал изобилие, благополучие и мир. Сегодня о ритуале Мазараки напоминают пышные оливковые рощи, украшающие остров.

К слову, Кефалонию называют островом чудес не просто так. Именно здесь находится чудотворная икона Богородицы. Местные жители утверждают, что в день Успения Богородицы к церкви, где висит икона, сползаются ядовитые змеи с черными крестами на головах, но в праздник они совершенно безопасны для человека. Местные жители легко берут их в руки, не боясь укусов. Ученые-серпентологи так и не смогли определить, к какому виду относятся эти змеи.

Также в день Успения Богородицы происходит ещё одно чудо. За 5 месяцев до этого дня, в Благовещение, в церковь приносят белые лилии и складывают их в киот. Они постепенно высыхают, но в день Успения вновь распускаются и начинают источать аромат.

Жители деревни Мазараки с малых лет обучали детей грамоте и наукам. Люди здесь старались решать конфликты исключительно дипломатическими методами, уважая себя и оппонента. При этом они могли отважно постоять за свою землю и на полях сражений. Земледелие, судоходство и воинское искусство стали своеобразной визитной карточкой выходцев из Кефалонии.

Слава о поселении сильных и умных людей распространялась и на другие регионы. Уроженцы этой деревни часто переезжали в Российскую империю. Они становились подданными России и приносили государству немалую пользу. Так, одним из первых учителей в мариупольском училище стал потомок тех самых братьев Мазараки.

В роду Мазараки помнят свою историю и передают её потомкам. А на острове Кефалония до сих пор ходят легенды об этой семье, прославившей свою землю.

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