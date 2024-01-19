Ритуал Мазараки — древняя традиция острова Кефалония

К слову, Кефалонию называют островом чудес не просто так. Именно здесь находится чудотворная икона Богородицы. Местные жители утверждают, что в день Успения Богородицы к церкви, где висит икона, сползаются ядовитые змеи с черными крестами на головах, но в праздник они совершенно безопасны для человека. Местные жители легко берут их в руки, не боясь укусов. Ученые-серпентологи так и не смогли определить, к какому виду относятся эти змеи.