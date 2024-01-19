Собянин рассказал о крупных реконструкциях в московских театрах

Театры являются одной из главных достопримечательностей Москвы. Здесь можно увидеть как классические пьесы, так и экспериментальные постановки. В них выступают как известные актеры, так и новые таланты. Театр — это не только глубокие размышления, но и безудержное веселье, отметил глава города.