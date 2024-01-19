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Собянин рассказал о крупных реконструкциях в московских театрах

Собянин рассказал о крупных реконструкциях в московских театрах

19 января 2024, 09:05
Фото: 1MI
За 10 лет в Москве были обновлены 85 зданий театров в рамках нацпроекта «Культура», а к 2030 году планируется завершить обновление всех московских театров, которым это необходимо, с использованием современных технологий и оборудования.

В рамках национального проекта «Культура» в Москве проходят крупные реконструкции театров. За последние 10 лет было отремонтировано 85 зданий, что составляет 70% от общего числа городских учреждений. Об этом информировал мэр Сергей Собянин на своей странице в блоге, пишет 360tv.ru.

Театры являются одной из главных достопримечательностей Москвы. Здесь можно увидеть как классические пьесы, так и экспериментальные постановки. В них выступают как известные актеры, так и новые таланты. Театр — это не только глубокие размышления, но и безудержное веселье, отметил глава города.

Однако многие зрители редко задумываются о сложности технического обеспечения представления. Успешность спектакля зависит от режиссерского мастерства, актерского таланта и использования новейших технологий.

Собянин также сообщил, что в 2024 году завершатся масштабные ремонтные работы в Центре театра и кино на Поварской улице. А к 2030 году планируется завершить обновление остальных московских театров. Каждый объект получит индивидуальный проект.

В ходе реконструкции театры будут обновлены: изменится дизайн, будет установлено современное оборудование, включая сцену-трансформер и механизмы для быстрой смены декораций. Также внедрятся новые технологии видеопроекции и равномерного распределения звука.

В новогодние праздники московские культурные центры представили почти 400 спектаклей и мюзиклов.

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