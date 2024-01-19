Собянин рассказал о крупных реконструкциях в московских театрах

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
В рамках национального проекта «Культура» в Москве проходят крупные реконструкции театров. За последние 10 лет было отремонтировано 85 зданий, что составляет 70% от общего числа городских учреждений. Об этом информировал мэр Сергей Собянин на своей странице в блоге, пишет 360tv.ru.
Театры являются одной из главных достопримечательностей Москвы. Здесь можно увидеть как классические пьесы, так и экспериментальные постановки. В них выступают как известные актеры, так и новые таланты. Театр — это не только глубокие размышления, но и безудержное веселье, отметил глава города.
Однако многие зрители редко задумываются о сложности технического обеспечения представления. Успешность спектакля зависит от режиссерского мастерства, актерского таланта и использования новейших технологий.
Собянин также сообщил, что в 2024 году завершатся масштабные ремонтные работы в Центре театра и кино на Поварской улице. А к 2030 году планируется завершить обновление остальных московских театров. Каждый объект получит индивидуальный проект.
В ходе реконструкции театры будут обновлены: изменится дизайн, будет установлено современное оборудование, включая сцену-трансформер и механизмы для быстрой смены декораций. Также внедрятся новые технологии видеопроекции и равномерного распределения звука.
В новогодние праздники московские культурные центры представили почти 400 спектаклей и мюзиклов.