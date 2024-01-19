Спорткомплекс «Прикамье» в Закамске введут в эксплуатацию после ремонта в марте

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Спортивный комплекс «Прикамье» планируется ввести в эксплуатацию после завершения ремонта в марте этого года. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Перми Эдуард Соснин.
Сейчас, по словам мэра, подрядчик завершает монтаж потолков, сантехники и пожарной системы в административном здании. На ледовой арене завершается чистовая отделка и электромонтажные работы, готовятся к заливке ледового поля.
«После реконструкции спорткомплекса у жителей появится крытая ледовая арена, которую можно использовать круглый год, а не только зимой», — отмечает градоначальник.
Ранее озвучивались планы ввести обновленный спорткомплекс в эксплуатацию до конца 2021 года. Затем сроки несколько раз сдвигались.