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Спорткомплекс «Прикамье» в Закамске введут в эксплуатацию после ремонта в марте

Спорткомплекс «Прикамье» в Закамске введут в эксплуатацию после ремонта в марте

19 января 2024, 13:15
Фото: телеграм-канал Эдуарда Соснина
Сейчас работы в СК на заключительном этапе.

Спортивный комплекс «Прикамье» планируется ввести в эксплуатацию после завершения ремонта в марте этого года. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Перми Эдуард Соснин.

Сейчас, по словам мэра, подрядчик завершает монтаж потолков, сантехники и пожарной системы в административном здании. На ледовой арене завершается чистовая отделка и электромонтажные работы, готовятся к заливке ледового поля.

«После реконструкции спорткомплекса у жителей появится крытая ледовая арена, которую можно использовать круглый год, а не только зимой», — отмечает градоначальник.

Ранее озвучивались планы ввести обновленный спорткомплекс в эксплуатацию до конца 2021 года. Затем сроки несколько раз сдвигались.

#Спорт#Пермь#Прикамье#Спорткомплекс
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