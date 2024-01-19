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Трехдневный снегопад обрушится на Пермь 19 января

Трехдневный снегопад обрушится на Пермь 19 января

19 января 2024, 08:31
Фото: 1MI
Возрастает опасность аварий на системах ЖКХ и сход льда и снега с крыш.
Сюжет
ПГНИУ

19 января к Перми подходит зона осадков, сообщает ГИС-центр ПГНИУ. Сильный снегопад наблюдается уже на юго-западе Прикамья, и к 14:00 будет в региональной столице.

По сообщению пермского ЦГМС, сегодня в краевом центре за дневную часть суток выпадет 3–5 мм/6 ч., а до конца недели — с 18 до 32 мм снега. При этом также ожидается и усиление ветра 15-20 м/с. Закончится снегопад только в ночь на понедельник следующей недели.

В связи с непогодой возрастает вероятность аварий ЖКХ, а также сход снега и льда с крыш, предупреждает МЧС Прикамья. При возникновении чрезвычайных происшествий нужно сообщить о них по телефонам 101 и 112.

Фото: Телеграм-канал «Опасные природные явления Пермского края»
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#ПГНИУ#Пермь#Снегопад#Ветер#Прикамье#ЦГМС
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