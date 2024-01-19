Трехдневный снегопад обрушится на Пермь 19 января

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
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Updated Сегодня, 08:33
19 января к Перми подходит зона осадков, сообщает ГИС-центр ПГНИУ. Сильный снегопад наблюдается уже на юго-западе Прикамья, и к 14:00 будет в региональной столице.
По сообщению пермского ЦГМС, сегодня в краевом центре за дневную часть суток выпадет 3–5 мм/6 ч., а до конца недели — с 18 до 32 мм снега. При этом также ожидается и усиление ветра 15-20 м/с. Закончится снегопад только в ночь на понедельник следующей недели.
В связи с непогодой возрастает вероятность аварий ЖКХ, а также сход снега и льда с крыш, предупреждает МЧС Прикамья. При возникновении чрезвычайных происшествий нужно сообщить о них по телефонам 101 и 112.