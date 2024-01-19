Трехдневный снегопад обрушится на Пермь 19 января

По сообщению пермского ЦГМС, сегодня в краевом центре за дневную часть суток выпадет 3–5 мм/6 ч., а до конца недели — с 18 до 32 мм снега. При этом также ожидается и усиление ветра 15-20 м/с. Закончится снегопад только в ночь на понедельник следующей недели.