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С 20 по 24 января сотни пермяков останутся без холодной воды

Церковь, школа и многоэтажки. Где в Перми отключат воду в ближайшие дни?

19 января 2024, 11:58
Фото: 1MI

С 20 по 24 января сотни пермяков останутся без холодной воды

На сетях запланированы ремонтные работы.

В ближайшие пять дней, с 20 по 24 января, в Перми будут отключать воду в отдельных домах. Специалисты ООО «Новогор-Прикамье» в эти дни проведут замены задвижек, подключение и промывку вновь построенных водоводов. Организация просит пермяков сделать запасы воды.

Завтра, 20 января с 10:00, на сутки — до 10:00 21 января, отключат воду по адресам:

  • шоссе Космонавтов, 195 (школа), 197, 199, 201, 203, 205, 207.

В понедельник, 22 января, с 9:00 до 19:00, воды не будет в зданиях по улицам:

  • Доватора, 40, 48;

и частном секторе:

  • Федотова, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 34а, 36, 38, 40;
  • Азотная, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31;
  • Ракитная, 3, 8;
  • Колвинская, 39;
  • Минусинский переулок, 3, 4;
  • Доватора, 9 (церковь).

В среду, 24 января, с 9:30 до 19:00, с отключениями столкнутся дома:

  • ул. Екатерининская, 165;
  • ул. Луначарского, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 135.

В «Новогоре-Прикамье» напоминают, что обращения по аварийным ситуациям на сетях водоснабжения и заявки на подвоз воды принимаются по телефону 2100-680 и на электронную почту call@novogor.perm.ru.

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#Общество#Коммунальный рай#Пермь#Новогор-прикамье#Отключение воды#Отключение водоснабжения
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