Церковь, школа и многоэтажки. Где в Перми отключат воду в ближайшие дни?

В ближайшие пять дней, с 20 по 24 января, в Перми будут отключать воду в отдельных домах. Специалисты ООО «Новогор-Прикамье» в эти дни проведут замены задвижек, подключение и промывку вновь построенных водоводов. Организация просит пермяков сделать запасы воды.