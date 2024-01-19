Церковь, школа и многоэтажки. Где в Перми отключат воду в ближайшие дни?

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
В ближайшие пять дней, с 20 по 24 января, в Перми будут отключать воду в отдельных домах. Специалисты ООО «Новогор-Прикамье» в эти дни проведут замены задвижек, подключение и промывку вновь построенных водоводов. Организация просит пермяков сделать запасы воды.
Завтра, 20 января с 10:00, на сутки — до 10:00 21 января, отключат воду по адресам:
В понедельник, 22 января, с 9:00 до 19:00, воды не будет в зданиях по улицам:
и частном секторе:
В среду, 24 января, с 9:30 до 19:00, с отключениями столкнутся дома:
В «Новогоре-Прикамье» напоминают, что обращения по аварийным ситуациям на сетях водоснабжения и заявки на подвоз воды принимаются по телефону 2100-680 и на электронную почту call@novogor.perm.ru.