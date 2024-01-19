У буйного пассажира самолета, экстренно севшего в Перми, нашли подозрительный сверток

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
У буйного пассажира самолета рейса Сургут — Москва, который экстренно приземлился в Перми, нашли небольшой сверток с порошком, стало известно журналисту Properm.ru от источника. Вещество отправили на экспертизу.
Лабораторное исследование показало, что в крови пассажира из ХМАО есть наркотики. Сейчас он рассказывает полиции о том, зачем устроил дебош.
Самолет совершил экстренную посадку в Перми вечером 18 января. Командир судна решил посадить судно в Перми из-за агрессивного пассажира.