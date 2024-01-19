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У буйного пассажира самолета, экстренно севшего в Перми, нашли подозрительный сверток

У буйного пассажира самолета, экстренно севшего в Перми, нашли подозрительный сверток

19 января 2024, 05:05
Фото: fusionbrain.ai/editor/
Мотивы поведения мужчины пока неизвестны.

У буйного пассажира самолета рейса Сургут — Москва, который экстренно приземлился в Перми, нашли небольшой сверток с порошком, стало известно журналисту Properm.ru от источника. Вещество отправили на экспертизу.

Лабораторное исследование показало, что в крови пассажира из ХМАО есть наркотики. Сейчас он рассказывает полиции о том, зачем устроил дебош.

Самолет совершил экстренную посадку в Перми вечером 18 января. Командир судна решил посадить судно в Перми из-за агрессивного пассажира.

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#Аэропорт#Пермь#Большое савино#Самолет#Аэропорт Большое Савино
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