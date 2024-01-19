Угрозы расстрелов в школах и цены на бензин. Главные новости недели в Прикамье

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Жителей Перми напугали сообщения о возможных терактах в школах и торговых центрах. Telegram-канал с угрозами появился вечером 14 января: там были номера десятков школ и двух ТЦ. Его создатели утверждали, что якобы собираются убивать детей из взрослых.
Однако на следующий день ничего не произошло. Telegram-канал, где были угрозы, заблокировали. Мэр Перми Эдуард Соснин рассказал, что в школах были усилены меры безопасности.
При этом похожие угрозы были и в школах Ставропольского края.
В Перми эвакуировали школу №136 после анонимного звонка о минировании. На видео, которое снимали школьники во время эвакуации, слышно сообщение: «Внимание, обнаружено взрывное устройство, немедленно покиньте помещение через эвакуационные выходы».
Силовики проверили учебное заведение, но никаких взрывных устройств найдено не было. Сообщения о минировании школ периодически появляются в различных регионах РФ, однако практически никогда угроза не бывает реальной.
Власти Большесосновского района рассказали о гибели 34-летнего Дмитрия Силукова на СВО. Мужчина в октябре прошлого года решил отправиться в зону специальной военной операции. Дата его гибели неизвестна, но прощание с ним состоялось 12 января.
У военного остались жена и трое детей.
Стоимость бензина в Прикамье снова выросла. По данным Росстата, подорожал бензин марок АИ-92, АИ-95 — на 16 и 11 копеек соответственно. Стоимость бензина марки АИ-98 осталась на прежнем уровне, дизельное топливо подешевело на 34 копейки.
В конце 2023 года было возбуждено антимонопольное дело из-за повышения цен на бензин на заправках «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт».
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В суде женщина пояснила, что подошла к водителю сразу после того, как зашла в автобус, но он не открыл ей окно. В итоге суд встал на сторону пермячки и отменил решение о штрафе.