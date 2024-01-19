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Published Сегодня, 11:18

Modified Сегодня, 11:20

Updated Сегодня, 11:20

Угрозы расстрелов в школах и цены на бензин. Главные новости недели в Прикамье

Угрозы расстрелов в школах и цены на бензин. Главные новости недели в Прикамье

19 января 2024, 11:18
Фото: 1MI
Коротко рассказываем о пяти важных новостях последних нескольких дней.

Пермяков напугали анонсами терактов

Жителей Перми напугали сообщения о возможных терактах в школах и торговых центрах. Telegram-канал с угрозами появился вечером 14 января: там были номера десятков школ и двух ТЦ. Его создатели утверждали, что якобы собираются убивать детей из взрослых.

Однако на следующий день ничего не произошло. Telegram-канал, где были угрозы, заблокировали. Мэр Перми Эдуард Соснин рассказал, что в школах были усилены меры безопасности.

При этом похожие угрозы были и в школах Ставропольского края.

Эвакуация школы

В Перми эвакуировали школу №136 после анонимного звонка о минировании. На видео, которое снимали школьники во время эвакуации, слышно сообщение: «Внимание, обнаружено взрывное устройство, немедленно покиньте помещение через эвакуационные выходы».

Силовики проверили учебное заведение, но никаких взрывных устройств найдено не было. Сообщения о минировании школ периодически появляются в различных регионах РФ, однако практически никогда угроза не бывает реальной.

Погибший на СВО

Власти Большесосновского района рассказали о гибели 34-летнего Дмитрия Силукова на СВО. Мужчина в октябре прошлого года решил отправиться в зону специальной военной операции. Дата его гибели неизвестна, но прощание с ним состоялось 12 января.

У военного остались жена и трое детей.

Цены на топливо

Стоимость бензина в Прикамье снова выросла. По данным Росстата, подорожал бензин марок АИ-92, АИ-95 — на 16 и 11 копеек соответственно. Стоимость бензина марки АИ-98 осталась на прежнем уровне, дизельное топливо подешевело на 34 копейки.

В конце 2023 года было возбуждено антимонопольное дело из-за повышения цен на бензин на заправках «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт».

Пермячка добилась отмены штрафа за проезд

Жительница Перми смогла отменить штраф, который ей назначили за безбилетный проезд. Пермячка смогла оплатить проезд у водителя только на следующей остановке — это увидели контролеры. Ее оштрафовали на 2,5 тыс. рублей.

В суде женщина пояснила, что подошла к водителю сразу после того, как зашла в автобус, но он не открыл ей окно. В итоге суд встал на сторону пермячки и отменил решение о штрафе.

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#Пермь#Итоги
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