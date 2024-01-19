«Уралкалий» продолжает строительство Южного рудника СКРУ-2

На сегодняшний день на 35 гектарах площади расположения рудника уже пройдены два вертикальных надшахтных ствола. Ствол № 1 — скиповой, глубиной 385 метров, предназначен для выдачи на поверхность сильвинитовой руды, подачи в рудник свежего воздуха и закладочного материала по трубопроводам. Ствол № 2 — клетьевой, глубиной 349 метров, будет использован для спуска и подъёма персонала, материалов и оборудования. Над ними располагаются два копра шатрового типа — уникальные для российской горной промышленности конструкции, спроектированные немецкими специалистами. Введены в эксплуатацию два склада.