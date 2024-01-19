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В Чайковском дорожники за невыполненные работы получили почти 3,5 миллиона рублей

В Чайковском дорожники за невыполненные работы получили почти 3,5 миллиона рублей

19 января 2024, 11:10
Фото: 1MI
Прокуратура требует возбуждения уголовных дел в отношении руководителя дорожной компании и должностных лиц МКУ.

В Чайковском при ремонте автомобильных дорог по городским улицам в минувший дорожный сезон выявлены злоупотребления на сумму почти в 3,5 млн. рублей. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении Properm.ru.

Проверка выполнения муниципального контракта №378-АЭ/22, заключенного 4 октября 2022 года между МКУ «Жилкомэнергосервис» и ООО «Дорстрой-8» проводилась Чайковской городской прокуратурой декабре минувшего года по запросу депутата Законодательного собрания Алексея Наборщикова. Согласно контракту, компания-подрядчик должна была провести ремонт автомобильных дорог по улицам Взлетная, Семейная, Раздольная, Зеленая, Осинская, Небесная, Орбитальная и Звездная.

В частности, по улице Осинская, согласно контракту, предусматривалось обустройство дорожного полотна методом холодного ресайклинга толщиной от 15 до 25 см. с применением регенератора-смесителя с шириной реза 2,5 метра с добавлением минеральных добавок и битумной эмульсии. Площадь работ — 5592 кв. м., а стоимость — более 6 млн 486 тыс. рублей.

Есть акт приемки работ, подписанный гендиректором компании-подрядчика ООО «Дорстрой-8» Бегларом Мхитаряном и главным инженером МКУ «Жилкомэнергосервис» Алексеем Русом 31 октября 2023 года. Однако, по данным прокуратуры, работы, в частности, холодный ресайклинг и обустройство обочин, на сумму 3 млн 426 тыс. рублей оплачены, но не выполнены. В то же время, оплачены работы по укладке щебня на сумму 2 млн 640 тыс. рублей, которые не предусматривались контрактом.

Информацию прокуратуры подтверждает и проверка, проведенная КСП Чайковского городского округа, состоявшаяся в ноябре 2023 года.

По мнению надзорного органа, в действиях должностных лиц МКУ «Жилкомэнергосервис», в частности, главного инженера Алексея Руса, есть признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст 286 УК РФ (Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан). В действиях гендиректора подрядчика, Беглара Мхитаряна, прокуратура отмечает признаки «мошенничества, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере».

Чайковская прокуратура передала результаты проведенной проверки начальнику следственного отдела ОМВД по Чайковскому городскому округу для принятия решения об уголовном преследовании названных в материалах проверки фигурантов.

Согласно информации из открытых источников, Беглар Мхитарян — выходец из Челябинска, владелец сельскохозяйственного комплекса ООО «ЧебМолПром» и ООО «Мстрой».

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#Экономика#Криминал#Мошенники#Чайковский#Ремонт дорог#Дорожный ремонт
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