В Чайковском дорожники за невыполненные работы получили почти 3,5 миллиона рублей

Есть акт приемки работ, подписанный гендиректором компании-подрядчика ООО «Дорстрой-8» Бегларом Мхитаряном и главным инженером МКУ «Жилкомэнергосервис» Алексеем Русом 31 октября 2023 года. Однако, по данным прокуратуры, работы, в частности, холодный ресайклинг и обустройство обочин, на сумму 3 млн 426 тыс. рублей оплачены, но не выполнены. В то же время, оплачены работы по укладке щебня на сумму 2 млн 640 тыс. рублей, которые не предусматривались контрактом.