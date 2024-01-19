В Куеде девушка обокрала соседа-пенсионера на 133 тысячи рублей

В ноябре прошлого года обвиняемая вновь пришла к потерпевшему, чтобы занять тысячу рублей. Пенсионер отказал ей в просьбе, сославшись на то, что не помнит, куда положил деньги. Когда хозяин дома ушел на кухню, девушка стала проверять карманы верхней одежды, которая висела в прихожей. Обнаружив в одном из них сумку с наличными, фигурантка забрала ее и пошла на работу. По пути она спрятала свою добычу.