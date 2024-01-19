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В Куеде девушка обокрала соседа-пенсионера на 133 тысячи рублей

В Куеде девушка обокрала соседа-пенсионера на 133 тысячи рублей

19 января 2024, 15:43
Фото: 1MI
Сейчас дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Куединские полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении ранее судимой 20-летней местной жительницы. Она обокрала своего пожилого соседа, сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.

Информация о хищении у 85-летнего жителя деревни 133 тыс. рублей поступила участковому уполномоченному полиции. В ходе оперативных мероприятий злоумышленница была задержана. Ею оказалась ранее судимая знакомая потерпевшего, которая за последние два года уже дважды похищала у него деньги, за что понесла наказание.

В ноябре прошлого года обвиняемая вновь пришла к потерпевшему, чтобы занять тысячу рублей. Пенсионер отказал ей в просьбе, сославшись на то, что не помнит, куда положил деньги. Когда хозяин дома ушел на кухню, девушка стала проверять карманы верхней одежды, которая висела в прихожей. Обнаружив в одном из них сумку с наличными, фигурантка забрала ее и пошла на работу. По пути она спрятала свою добычу.

В ходе следствия девушка полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

#Общество#Суд#Криминал#Кража#Куеда
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