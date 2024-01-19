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Published Сегодня, 11:55

Modified Сегодня, 11:57

Updated Сегодня, 11:57

В новый контактный зоопарк Перми переехали три дикобраза — Снежана, Катя и Василиса

В новый контактный зоопарк Перми переехали три дикобраза — Снежана, Катя и Василиса

19 января 2024, 11:55
Фото: Пермский зоопарк
Животные приехали из расформированного частного зоопарка.

В Перми в здание нового контактного зоопарка переехали три дикобраза — Снежана, Катя и Василиса. Они прибыли из частного зоопарка, коллекция которого была расформирована. Новоприбывшие животные не боятся идти на контакт.

Видео: Пермский зоопарк

Дикобразы уже обосновались в новом пространстве и своих деревянных домиках. Животные являются теплолюбивыми, поэтому теплое помещение «контактника» как нельзя лучше подходит медленным грызунам, сообщают в зоопарке. Кроме дикобразов в здании проживают кролики, домашние птицы, мелкие грызуны и козы пород гулаби и нубийская.

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