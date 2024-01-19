В новый контактный зоопарк Перми переехали три дикобраза — Снежана, Катя и Василиса

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
В Перми в здание нового контактного зоопарка переехали три дикобраза — Снежана, Катя и Василиса. Они прибыли из частного зоопарка, коллекция которого была расформирована. Новоприбывшие животные не боятся идти на контакт.
Дикобразы уже обосновались в новом пространстве и своих деревянных домиках. Животные являются теплолюбивыми, поэтому теплое помещение «контактника» как нельзя лучше подходит медленным грызунам, сообщают в зоопарке. Кроме дикобразов в здании проживают кролики, домашние птицы, мелкие грызуны и козы пород гулаби и нубийская.