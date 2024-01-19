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Updated Сегодня, 06:28

В «ОДК-Пермские Моторы» прокомментировали информацию о сокращении сотрудников

В «ОДК-Пермские Моторы» прокомментировали информацию о сокращении сотрудников

19 января 2024, 06:26
Фото: permaviat.ru
На предприятии утверждают, что у них есть недостаток кадров, поэтому сокращать никого они не собираются.
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Кпрф

В АО «ОДК-Пермские моторы» прокомментировали информацию о попытке сокращения сотрудников после конфликта с начальником. В пресс-службе предприятия пояснили Properm.ru, что объемы производства существенно выросли, поэтому сейчас разговоров о сокращении не может быть — предприятию требуется более 1 тыс. сотрудников.

«В свою очередь четырем сотрудницам, которым якобы грозит сокращение, ранее предлагалось перейти на другие участки в связи с реорганизацией ряда подразделений из-за роста производственной программы», — утверждают в АО «ОДК-Пермские моторы».

При этом сотрудницы не согласились ни на одну из предложенных вакансий. На предприятии говорят, что заинтересованы в продолжении трудовых отношений с работницами. В ближайшее время им обещают сделать новое предложение.

Ранее пермское краевое отделение КПРФ утверждало, что сотрудников предприятия попытались сократить, а затем перестали пропускать на предприятие. Это произошло на фоне конфликта с начальником цеха. Для проверки ситуации был направлен запрос в Генпрокуратуру РФ.

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#Пермь#Кпрф#Предприятия#Одк#Кадры#Производство#Генпрокуратура РФ#ОДК-Пермские моторы#Предприятие#Пресс-служба#Сокращение сотрудников
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