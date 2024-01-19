В Перми экстренно сел самолет из Сургута из-за буйного пассажира

Posted Сегодня, 03:37
Published Сегодня, 03:37
Modified Сегодня, 03:39
Updated Сегодня, 03:39
В Перми совершил экстренную посадку самолет рейса UT296 Сургут — Москва. По данным официального канала Центрального МСУТ СК России, воздушное судно приземлилось в пермском аэропорту «Большое Савино» вечером 18 января.
Это произошло не из-за каких-то технических проблем. Причиной стало агрессивное поведение 40-летнего пассажира — он грубо нарушал общественный порядок. Командир самолета принял решение совершить посадку в Перми. После приземления пассажира отправили на медицинское освидетельствование.
Сейчас следователи проводят проверку из-за данного инцидента.
По данным Flightradar24, в Перми самолет приземлился около 20:00 по местному времени. Из краевой столицы в Москву судно вылетело в 23:02 и через два часа приземлилось в аэропорту «Внуково».