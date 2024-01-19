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В Перми перед судом предстанет водитель, по вине которого погибли два человека

В Перми перед судом предстанет водитель, по вине которого погибли два человека

19 января 2024, 07:45
Фото: Полиция Прикамья
Предварительное расследование уголовного дела окончено.
Сюжет
Дтп

В Перми перед судом предстанет водитель из-за которого погибли два человека. Следователем следственной части пермского УМВД России окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении 34-летнего местного жителя, сообщает полиция Пермского края.

Вечером, 16 августа 2023 года, на улице Докучаева произошло ДТП, по факту которого было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Водитель «Рено Логан» не предоставил преимущество двигающейся по встречной полосе иномарке «Форд-Фокусу», произошло столкновение.

В результате происшествия погиб 34-летний водитель «Форда» и его пассажирка 2001 года рождения. Среди пострадавших — 26-летняя супруга и 4-летняя дочь погибшего. Уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу.

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#Суд#Дтп#Пермь#Уголовное дело#Столкновение#Погибшие#Пострадавшие#Указанная дата#Предварительное расследование#УМВД России#Нарушение правил дорожного движения#Виновный
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