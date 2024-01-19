В Перми посчитали, сколько народу нырнуло в крещенские купели прошлой ночью

Posted Сегодня, 16:33
Published Сегодня, 16:33
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Updated Сегодня, 16:34
В ночь с 18 на 19 января в Перми состоялись крещенские купания. Их участниками стало более 1,5 тыс. человек, сообщает администрация города.
Праздничные службы в честь Крещения Господня прошли в пяти православных храмах Кировского, Ленинского и Индустриального районов города. В трех специально оборудованных купелях обустроили сход в воду и обеспечили дежурство спасателей и медиков.
Общественную безопасность обеспечивали сотрудники полиции, работники частных охранных организаций, представители народных дружин, казаки и сотрудники ОМОН Росгвардии. В ходе проведения праздничных мероприятий нарушений общественного порядка не было допущено.
Купания в проруби не имеют отношения к церковным традициям. Это молодой обычай, появившийся около 30 лет назад. Сперва в прорубь окуналась только небольшая группа закаленных людей — любители «моржевания». Затем число желающих начало расти и сейчас для многих, особенно далеких от веры людей, процесс ныряния в прорубь подменяет суть праздника. Однако иордань освящается, прежде всего, чтобы люди могли набрать воду, а не купаться в ней.