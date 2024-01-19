В Перми скончался экс-глава Индустриального района Владимир Тафинцев

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
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Updated Сегодня, 09:30
Скончался экс-глава Индустриального района Владимир Тафинцев. Ему был 71 год. Он родился 18 марта 1952 года в поселке Буренолом Горьковской области (ныне — Нижегородская). Пермский государственный университет окончил в 1974 году — получил специальность «Преподаватель истории и обществоведения».
Работал учителем истории в школе, заместителем директора ПТУ, директором средней школы. В ноябре 2002 года его назначили и. о. главы администрации Индустриального района, в марте 2003 года — лишился приставки и. о. Оставался главой администрации до марта 2005 года.
С 2010 по 2019 годы возглавлял пермскую «Открытую школу», о его смерти стало известно из некролога на странице образовательного учреждения «Вконтакте».
«Человек незаурядный, талантливый, творческий, неравнодушный к своему делу. „Сначала любить, потом учить!“ — вот главный принцип Владимира Сергеевича. На этой волне любви он построил спортивную площадку для учащихся, азартно играл с ними в футбол, волейбол, теннис. Каждый день он проходил по классам и запросто беседовал с ребятами, узнавая об их проблемах и пожеланиях, а затем корректировал работу коллектива», — рассказывают экс-директоре.
В школе отмечают, что он создал уникальную воспитательную систему, благодаря которой в 2013 году она вошла в число ста лучших школ страны.