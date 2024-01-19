properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:28

Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

В Перми скончался экс-глава Индустриального района Владимир Тафинцев

В Перми скончался экс-глава Индустриального района Владимир Тафинцев

19 января 2024, 09:28
Фото: vk.com/openschool59
Тафинцев руководил районной администрацией, а позже — «Открытой школой».

Скончался экс-глава Индустриального района Владимир Тафинцев. Ему был 71 год. Он родился 18 марта 1952 года в поселке Буренолом Горьковской области (ныне — Нижегородская). Пермский государственный университет окончил в 1974 году — получил специальность «Преподаватель истории и обществоведения».

Работал учителем истории в школе, заместителем директора ПТУ, директором средней школы. В ноябре 2002 года его назначили и. о. главы администрации Индустриального района, в марте 2003 года — лишился приставки и. о. Оставался главой администрации до марта 2005 года.

С 2010 по 2019 годы возглавлял пермскую «Открытую школу», о его смерти стало известно из некролога на странице образовательного учреждения «Вконтакте».

«Человек незаурядный, талантливый, творческий, неравнодушный к своему делу. „Сначала любить, потом учить!“ — вот главный принцип Владимира Сергеевича. На этой волне любви он построил спортивную площадку для учащихся, азартно играл с ними в футбол, волейбол, теннис. Каждый день он проходил по классам и запросто беседовал с ребятами, узнавая об их проблемах и пожеланиях, а затем корректировал работу коллектива», — рассказывают экс-директоре.

В школе отмечают, что он создал уникальную воспитательную систему, благодаря которой в 2013 году она вошла в число ста лучших школ страны.

Читайте также:
Дмитрий Дробинин может покинуть пост главы Индустриального района ПермиВ ПГНИУ назвали очередным фейком информацию о закрытии Соликамского пединститутаПермяков напугали сообщения с анонсами расстрелов в школах и ТЦ
#Пермь#Образование#Индустриальный район#Владимир Тафинцев#Открытая школа
Подпишитесь
Из-за гонконгского гриппа в Прикамье хотят ввести ограничительные меры
Сегодня, 10:19
В «ОДК-Пермские Моторы» прокомментировали информацию о сокращении сотрудников
Сегодня, 06:26
Маркус и Афродита. Как пермяки называли своих детей в 2023 году
Сегодня, 10:00
Пермское УФАС России рассматривает семь дел о маркировке рекламы в соцсетях
Сегодня, 07:19
Пермский фестиваль Мартина Макдонаха изменит название и концепцию
Сегодня, 08:06