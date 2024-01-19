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В Пермском крае простятся с рядовым, убитым в начале января на спецоперации

В Пермском крае простятся с рядовым, убитым в начале января на спецоперации

19 января 2024, 02:57
Фото: vk.com/glavagornaz
Обстоятельства гибели военного власти не озвучивают.

Глава Горнозаводского городского округа Вадим Лумпов рассказал о гибели местного жителя в ходе специальной военной операции. По его данным, 7 января 2024 года погиб рядовой Алексей Мордвинов. Прощание с ним состоится утром 19 января в поселке Пашия. Возраст военного Лумпов не раскрывает.

О гибели участников СВО в Пермском крае сообщают чиновники и администрации в социальных сетях. Власти Перми подобную информацию не публикуют.

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#Военная операция на Украине#Пермь
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