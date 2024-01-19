В Пермском крае простятся с рядовым, убитым в начале января на спецоперации

Глава Горнозаводского городского округа Вадим Лумпов рассказал о гибели местного жителя в ходе специальной военной операции. По его данным, 7 января 2024 года погиб рядовой Алексей Мордвинов. Прощание с ним состоится утром 19 января в поселке Пашия. Возраст военного Лумпов не раскрывает.