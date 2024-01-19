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В Прикамье женщина на пожаре спасла четырех человек

В Прикамье женщина на пожаре спасла четырех человек

19 января 2024, 06:00
Фото: fusionbrain.ai
Младшего ребенка она выносила на руках.

В деревне Козлова Ильинского городского округа сгорел частный дом. Сообщение о пожаре поступило в МЧС 18 января в 8:30. На место выехали 11 человек и четыре единицы техники — горела крыша частного жилого дома и построек во дворе.

Еще до приезда пожарных жительница дома спасла маму мужа и троих детей — жилье они покинули через окно. Младшего ребенка женщина вынесла на руках. На пожаре никто не погиб и не пострадал.

Женщине удалось обнаружить пожар из-за того, что почувствовала запах дыма. Она проверила котельную — стены помещения были охвачены огнем. Пожар ликвидировали в 9:16. Была уничтожена крыша дома, повреждены стены внутри жилья, стены котельной, стены конюшни. Общая площадь пожара составила 88 кв м.

По предварительным данным, причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

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#Происшествия#Пермь#Происшествие#Пожар#Мчс
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