В Прикамье женщина на пожаре спасла четырех человек

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В деревне Козлова Ильинского городского округа сгорел частный дом. Сообщение о пожаре поступило в МЧС 18 января в 8:30. На место выехали 11 человек и четыре единицы техники — горела крыша частного жилого дома и построек во дворе.
Еще до приезда пожарных жительница дома спасла маму мужа и троих детей — жилье они покинули через окно. Младшего ребенка женщина вынесла на руках. На пожаре никто не погиб и не пострадал.
Женщине удалось обнаружить пожар из-за того, что почувствовала запах дыма. Она проверила котельную — стены помещения были охвачены огнем. Пожар ликвидировали в 9:16. Была уничтожена крыша дома, повреждены стены внутри жилья, стены котельной, стены конюшни. Общая площадь пожара составила 88 кв м.
По предварительным данным, причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.