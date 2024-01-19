Выставка «Арт-Пермь» не состоится из-за высокой стоимости аренды площадки

Собственник выставочного центра заявил, что были предложены льготные условия аренды, и что в этом году за запросом стоимости к ним не обращались. Здание центра находится на шоссе Космонавтов, 59, где и проводилась экспозиция в 2023 году. Учредителем ООО «Пермь ЭКСПО» выступает Фонд развития Пермского края и Корпорация развития Прикамья.