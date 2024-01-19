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Выставку «Арт-Пермь» отменили в Перми в 2024 году из-за высокой платы за аренду

Выставка «Арт-Пермь» не состоится из-за высокой стоимости аренды площадки

19 января 2024, 05:32
Фото: Midjourney

Выставку «Арт-Пермь» отменили в Перми в 2024 году из-за высокой платы за аренду

Владелец площадки заявил, что предложил льготные условия аренды.

В 2024 году в Перми не состоится Международная выставка искусства «Арт-Пермь». Отмена мероприятия связана с высокой стоимостью аренды площадки. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу выставочного оператора PRO EXPO, организатора ежегодного форума.

«Мы ищем альтернативные, но пока чего-то белее менее подходящего не находится, поэтому в этом году „Арт-Перми“ не будет. Это финансово невозможно», — пояснили в PRO EXPO.

Однако сумму, предложенную собственником выставочного центра, пресс-служба «Арт-Перми» не назвала, пояснив, что по результатам анализа проведения выставки в 2023 году «Арт-Пермь — 2024» решили не проводить.

Собственник выставочного центра заявил, что были предложены льготные условия аренды, и что в этом году за запросом стоимости к ним не обращались. Здание центра находится на шоссе Космонавтов, 59, где и проводилась экспозиция в 2023 году. Учредителем ООО «Пермь ЭКСПО» выступает Фонд развития Пермского края и Корпорация развития Прикамья.

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