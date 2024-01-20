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Published Сегодня, 10:53

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Updated Сегодня, 10:54

Александр Бастрыкин ожидает доклада об аварийном доме в Горнозаводске

Александр Бастрыкин ожидает доклада об аварийном доме в Горнозаводске

20 января 2024, 10:53
Фото: 1MI
Председатель Следкома отдал распоряжение возбудить уголовное дело.

Председатель Следкома Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по обращению жильцов многоквартирного дома в Горнозаводске. Пятиэтажный дом по улице 30 лет Победы, 1969 года постройки, находится в непригодном для проживания состоянии ввиду наличия трещин в стенах и частичного разрушения потолочных перекрытий, сообщает пресс-служба следкома.

Жильцы опасаются обрушения строения и неоднократно обращались в местную администрацию с просьбой провести капитальный ремонт, однако до настоящего времени мер к разрешению ситуации не принято.

Ранее Бастрыкин поручал представить доклад по данной ситуации. В региональном следственном управлении проведена процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

#Общество#Аварийный дом#Следственный комитет#Горнозаводск#Аварийность#Александр Бастрыкин
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