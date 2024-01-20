Александр Бастрыкин ожидает доклада об аварийном доме в Горнозаводске

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Председатель Следкома Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по обращению жильцов многоквартирного дома в Горнозаводске. Пятиэтажный дом по улице 30 лет Победы, 1969 года постройки, находится в непригодном для проживания состоянии ввиду наличия трещин в стенах и частичного разрушения потолочных перекрытий, сообщает пресс-служба следкома.
Жильцы опасаются обрушения строения и неоднократно обращались в местную администрацию с просьбой провести капитальный ремонт, однако до настоящего времени мер к разрешению ситуации не принято.
Ранее Бастрыкин поручал представить доклад по данной ситуации. В региональном следственном управлении проведена процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.