Александр Бастрыкин ожидает доклада об аварийном доме в Горнозаводске

Председатель Следкома Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по обращению жильцов многоквартирного дома в Горнозаводске. Пятиэтажный дом по улице 30 лет Победы, 1969 года постройки, находится в непригодном для проживания состоянии ввиду наличия трещин в стенах и частичного разрушения потолочных перекрытий, сообщает пресс-служба следкома.