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Контракты с «Амкар Пермь» до 2025 года переподписали три игрока

Контракты с «Амкар Пермь» до 2025 года переподписали три игрока

20 января 2024, 06:17
Фото: ВКонтакте/Амкар Пермь
Первым это сделал основной голкипер. Также до следующего года продлили соглашения два полевых игрока.
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Амкар

Основной голкипер «Амкара Пермь» Хазбулат Хамхоев переподписал соглашение с пермским клубом. Оно рассчитано до 2025 года, сообщает пресс-служба ФК.

В осенней части сезона вратарь провел без замен все 22 игры во Второй лиге и Кубке, из них восемь матчей отыграл «на ноль». В августе и сентябре 2023 года болельщики признавали Хазбулата лучшим игроком месяца. В прошлом году футболист трижды становился лучшим вратарём тура в «серебре».

Также контракты продлены с футболистами Антоном Бочаровым и Александром Подбельцевым. Бочаров выступает за пермский клуб с февраля 2022 года. За два года крайний защитник принял участие в 44 встречах. Подбельцев играет за клуб с июня 2022 года. За «красно-черных» провел 47 игр, в которых отметился 12 голами.

Вчера стало известно, что «Амкар Пермь» покинули еще два игрока — Константин Морозов и Давид Папикян. В последнюю неделю контракты с клубом не продлили семь игроков.

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#Спорт#Амкар#Футбол#Фк амкар
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