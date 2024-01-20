Контракты с «Амкар Пермь» до 2025 года переподписали три игрока

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
Modified Сегодня, 06:17
Updated Сегодня, 06:17
Основной голкипер «Амкара Пермь» Хазбулат Хамхоев переподписал соглашение с пермским клубом. Оно рассчитано до 2025 года, сообщает пресс-служба ФК.
В осенней части сезона вратарь провел без замен все 22 игры во Второй лиге и Кубке, из них восемь матчей отыграл «на ноль». В августе и сентябре 2023 года болельщики признавали Хазбулата лучшим игроком месяца. В прошлом году футболист трижды становился лучшим вратарём тура в «серебре».
Также контракты продлены с футболистами Антоном Бочаровым и Александром Подбельцевым. Бочаров выступает за пермский клуб с февраля 2022 года. За два года крайний защитник принял участие в 44 встречах. Подбельцев играет за клуб с июня 2022 года. За «красно-черных» провел 47 игр, в которых отметился 12 голами.
Вчера стало известно, что «Амкар Пермь» покинули еще два игрока — Константин Морозов и Давид Папикян. В последнюю неделю контракты с клубом не продлили семь игроков.