Контракты с «Амкар Пермь» до 2025 года переподписали три игрока

Также контракты продлены с футболистами Антоном Бочаровым и Александром Подбельцевым. Бочаров выступает за пермский клуб с февраля 2022 года. За два года крайний защитник принял участие в 44 встречах. Подбельцев играет за клуб с июня 2022 года. За «красно-черных» провел 47 игр, в которых отметился 12 голами.