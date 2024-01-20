properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:56

Published Сегодня, 03:56

Modified Сегодня, 03:56

Updated Сегодня, 03:56

«Молот» благодаря гостевой победе закрепился на втором месте турнирной таблицы ВХЛ

«Молот» благодаря гостевой победе закрепился на втором месте турнирной таблицы ВХЛ

20 января 2024, 03:56
Фото: ВХЛ
Победить в матче с альметьевским «Нефтяником» вышло только в овертайме.

Хоккеисты «Молота» на выезде в Альметьевске обыграли ХК «Нефтяник». Счет встречи 3:4 (ОТ).

Основное время встречи завершилось вничью 3:3, притом, по ходу игры «молотобойцы» уступали хозяевам 3:1. В основное время у пермяков забросили Игорь Зенчиков, Роман Романов и Владимир Пешехонов. В дополнительной пятиминутке Иван Ларичев наказал хозяев за удаление — 4:3.

«Молот» в турнирной таблице ВХЛ переместился на второе место. В воскресенье, 21 января, будет сыгран заключительный матч выездной серии. Молотобойцы встречаются с «Кристаллом» из Саратова.

#Спорт#Хоккей#Молот
Подпишитесь
Это коммунальная страна. Нас всех заморозил квартирный вопрос
Вчера, 10:55
Из-за гонконгского гриппа в Прикамье хотят ввести ограничительные меры
Вчера, 10:19
Стоимость минимального продуктового набора в Прикамье — самая высокая в ПФО
Сегодня, 07:10
Контракты с «Амкар Пермь» до 2025 года переподписали три игрока
Сегодня, 06:17
Очень освежающий фоторепортаж. Как пермяки окунались в прорубь на Крещение
Вчера, 12:57