«Молот» благодаря гостевой победе закрепился на втором месте турнирной таблицы ВХЛ

Posted Сегодня, 03:56
Published Сегодня, 03:56
Modified Сегодня, 03:56
Updated Сегодня, 03:56
Хоккеисты «Молота» на выезде в Альметьевске обыграли ХК «Нефтяник». Счет встречи 3:4 (ОТ).
Основное время встречи завершилось вничью 3:3, притом, по ходу игры «молотобойцы» уступали хозяевам 3:1. В основное время у пермяков забросили Игорь Зенчиков, Роман Романов и Владимир Пешехонов. В дополнительной пятиминутке Иван Ларичев наказал хозяев за удаление — 4:3.
«Молот» в турнирной таблице ВХЛ переместился на второе место. В воскресенье, 21 января, будет сыгран заключительный матч выездной серии. Молотобойцы встречаются с «Кристаллом» из Саратова.