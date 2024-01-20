«Молот» благодаря гостевой победе закрепился на втором месте турнирной таблицы ВХЛ

Основное время встречи завершилось вничью 3:3, притом, по ходу игры «молотобойцы» уступали хозяевам 3:1. В основное время у пермяков забросили Игорь Зенчиков, Роман Романов и Владимир Пешехонов. В дополнительной пятиминутке Иван Ларичев наказал хозяев за удаление — 4:3.