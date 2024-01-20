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Updated Сегодня, 11:38

На производственной площадке «Соликамскбумпром» возник пожар

На производственной площадке «Соликамскбумпром» возник пожар

20 января 2024, 11:38
Фото: Скриншот видео ВКонтакте/|ПБ| Подслушано Боровск Соликамск Культурный
С места возгорания эвакуировалось 20 человек.

В Соликамске, на производственных мощностях АО «Соликамскбумпром» сегодня вспыхнул пожар. По данным соцсетей, пожар возник в цеху ДМП, затем горение перекинулось на галерею (транспортировочную ленту) и цех ДМП.

Сообщение о пожаре поступило к спасателям в 15:15. К тушению пожара привлечено 39 человек и 11 единиц техники, в том числе от МЧС России 28 человек личного состава и семь единиц техники. Площадь пожара — 100 квадратных метров, сообщают в ГУ МЧС по Пермскому краю.

До прибытия подразделений пожарной охраны самостоятельно эвакуировались 20 человек. Погибших и пострадавших нет.

#Происшествия#Пожар#Соликамск#Соликамскбумпром
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