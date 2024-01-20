На производственной площадке «Соликамскбумпром» возник пожар

Сообщение о пожаре поступило к спасателям в 15:15. К тушению пожара привлечено 39 человек и 11 единиц техники, в том числе от МЧС России 28 человек личного состава и семь единиц техники. Площадь пожара — 100 квадратных метров, сообщают в ГУ МЧС по Пермскому краю.