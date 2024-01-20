На производственной площадке «Соликамскбумпром» возник пожар

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
В Соликамске, на производственных мощностях АО «Соликамскбумпром» сегодня вспыхнул пожар. По данным соцсетей, пожар возник в цеху ДМП, затем горение перекинулось на галерею (транспортировочную ленту) и цех ДМП.
Сообщение о пожаре поступило к спасателям в 15:15. К тушению пожара привлечено 39 человек и 11 единиц техники, в том числе от МЧС России 28 человек личного состава и семь единиц техники. Площадь пожара — 100 квадратных метров, сообщают в ГУ МЧС по Пермскому краю.
До прибытия подразделений пожарной охраны самостоятельно эвакуировались 20 человек. Погибших и пострадавших нет.