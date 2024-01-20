Назначена дата суда пермского общественника и Минюста из-за запрета движения ЛГБТ

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Назначена дата рассмотрения иска пермского общественника Дениса Галицкого к Минюсту. Первое заседание состоится 5 февраля в Свердловском районном суде, следует из картотеки суда.
Галицкий хочет выяснить, что конкретно запрещено в связи с признанием экстремистским «Международного общественного движения ЛГБТ» и его подразделений. Ранее общественник пытался через запросы в Минюст и другие ведомства узнать символику организации, ее цели, методы и руководителей, однако ответов он не получил.
Верховный суд РФ запретил «Международное общественное движение ЛГБТ» в конце 2023 года, при этом заседание проходило в закрытом режиме, решение суда опубликовано не было. Однако в середине января саратовское издание «Свободные новости» опубликовало копию текста решения суда. Они получили документ по одному из дел об административном правонарушении.
Галицкий отмечал, что появившееся решение не снимает вопросы, из-за которых он подал в суд, оно только расширяет их круг.
Например, в решении сказано, что одним из признаков причастности к движению ЛГБТ — использование феминитивов, таких как: руководительница, авторка, психологиня.