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Posted Сегодня, 12:32

Published Сегодня, 12:32

Modified Сегодня, 12:35

Updated Сегодня, 12:35

Назначена дата суда пермского общественника и Минюста из-за запрета движения ЛГБТ

Назначена дата суда пермского общественника и Минюста из-за запрета движения ЛГБТ

20 января 2024, 12:32
Фото: 1MI
Общественник хочет узнать символику запрещенного движения и другие подробности.
Сюжет
Протест

Назначена дата рассмотрения иска пермского общественника Дениса Галицкого к Минюсту. Первое заседание состоится 5 февраля в Свердловском районном суде, следует из картотеки суда.

Галицкий хочет выяснить, что конкретно запрещено в связи с признанием экстремистским «Международного общественного движения ЛГБТ» и его подразделений. Ранее общественник пытался через запросы в Минюст и другие ведомства узнать символику организации, ее цели, методы и руководителей, однако ответов он не получил.

Верховный суд РФ запретил «Международное общественное движение ЛГБТ» в конце 2023 года, при этом заседание проходило в закрытом режиме, решение суда опубликовано не было. Однако в середине января саратовское издание «Свободные новости» опубликовало копию текста решения суда. Они получили документ по одному из дел об административном правонарушении.

Галицкий отмечал, что появившееся решение не снимает вопросы, из-за которых он подал в суд, оно только расширяет их круг.

Например, в решении сказано, что одним из признаков причастности к движению ЛГБТ — использование феминитивов, таких как: руководительница, авторка, психологиня.

Пермяк Денис Галицкий судится из-за отсутствия подробностей о запрете движения ЛГБТ*
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#Суд#Протест#Пермь
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