Назначена дата суда пермского общественника и Минюста из-за запрета движения ЛГБТ

Галицкий хочет выяснить, что конкретно запрещено в связи с признанием экстремистским «Международного общественного движения ЛГБТ» и его подразделений. Ранее общественник пытался через запросы в Минюст и другие ведомства узнать символику организации, ее цели, методы и руководителей, однако ответов он не получил.