«Парма» побеждает «Енисей» в домашнем матче

Лучший игрок матча Би Джей Джонсон, который отыграл без замены все 40 минут, собрал дабл-дабл из 29 очков и 10 подборов при КПИ в 28 баллов. Также стоит отметить игру Айзеи Риза — 23 очка, 6 передач, 3 подбора, 2 перехвата, КПИ 28 и Си Джей Брайса — 18 очков, 8 подборов, 2 передачи.