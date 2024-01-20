«Парма» побеждает «Енисей» в домашнем матче

Posted Сегодня, 16:44
Published Сегодня, 16:44
Modified Сегодня, 16:44
Updated Сегодня, 16:44
БК «Парма» обыграл в сложнейшем матче «Енисей» на домашнем паркете- 87:81.
Лучший игрок матча Би Джей Джонсон, который отыграл без замены все 40 минут, собрал дабл-дабл из 29 очков и 10 подборов при КПИ в 28 баллов. Также стоит отметить игру Айзеи Риза — 23 очка, 6 передач, 3 подбора, 2 перехвата, КПИ 28 и Си Джей Брайса — 18 очков, 8 подборов, 2 передачи.
Следующий матч пермяки проведут дома с БК «Автодор» 24 января.