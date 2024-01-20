properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:44

Published Сегодня, 16:44

Modified Сегодня, 16:44

Updated Сегодня, 16:44

«Парма» побеждает «Енисей» в домашнем матче

«Парма» побеждает «Енисей» в домашнем матче

20 января 2024, 16:44
Фото: БК «Парма»
Следующий матч состоится уже 24 января.

БК «Парма» обыграл в сложнейшем матче «Енисей» на домашнем паркете- 87:81.

Лучший игрок матча Би Джей Джонсон, который отыграл без замены все 40 минут, собрал дабл-дабл из 29 очков и 10 подборов при КПИ в 28 баллов. Также стоит отметить игру Айзеи Риза — 23 очка, 6 передач, 3 подбора, 2 перехвата, КПИ 28 и Си Джей Брайса — 18 очков, 8 подборов, 2 передачи.

Следующий матч пермяки проведут дома с БК «Автодор» 24 января.

#Спорт#Бк парма#Баскетбол
Подпишитесь
Пермяков предупреждают о сильном снеге, гололеде, порывах ветра
Сегодня, 08:56
В прошлом году на покупку квартир детям-сиротам в Перми потратили 323 миллиона
Сегодня, 09:36
Стоимость минимального продуктового набора в Прикамье — самая высокая в ПФО
Сегодня, 07:10
Контракты с «Амкар Пермь» до 2025 года переподписали три игрока
Сегодня, 06:17
«Молот» благодаря гостевой победе закрепился на втором месте турнирной таблицы ВХЛ
Сегодня, 03:56
На производственной площадке «Соликамскбумпром» возник пожар
Сегодня, 11:38