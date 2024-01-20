Пермский Роспотребнадзор судится с «Аэрофлотом» из-за отмененных билетов в Таиланд

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
Роспотребнадзор обратился в суд с иском к ПАО «Аэрофлот», чтобы защитить права жителей Верещагино. По данным пресс-службы суда, Роспотребнадзор требует признать незаконными действия ответчика, который в одностороннем порядке расторг договор на перевозку. Среди требований также: заключение договора о перевозке истцов на прежних условиях без доплаты, взыскание компенсации морального вреда — по 20 тыс. рублей каждому из истцов.
В иске сказано, что в октябре 2023 истец заключил с авиакомпанией договор о перевозке по маршруту Екатеринбург — Москва, Москва — Пхукет, Пхукет — Москва, Москва –Екатеринбург. Однако через несколько дней ПАО «Аэрофлот» аннулировал бронирование, причиной этого было некорректное оформление билетов.
Клиенты не согласились с этим, поэтому обратились с жалобой в Роспотребнадзор, который подал иск в суд.
В октябре 2023 года у «Аэрофлота» появились дешевые билеты в Пхукет из Екатеринбурга, но через несколько дней компания их аннулировала из-за ошибки в системе.