Пермский Роспотребнадзор судится с «Аэрофлотом» из-за отмененных билетов в Таиланд

Роспотребнадзор обратился в суд с иском к ПАО «Аэрофлот», чтобы защитить права жителей Верещагино. По данным пресс-службы суда, Роспотребнадзор требует признать незаконными действия ответчика, который в одностороннем порядке расторг договор на перевозку. Среди требований также: заключение договора о перевозке истцов на прежних условиях без доплаты, взыскание компенсации морального вреда — по 20 тыс. рублей каждому из истцов.