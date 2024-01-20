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Published Сегодня, 14:20

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Пермский Роспотребнадзор судится с «Аэрофлотом» из-за отмененных билетов в Таиланд

Пермский Роспотребнадзор судится с «Аэрофлотом» из-за отмененных билетов в Таиланд

20 января 2024, 14:20
Фото: 1MI
Пермяки хотят, чтобы компания оформила им билеты по прежней цене.

Роспотребнадзор обратился в суд с иском к ПАО «Аэрофлот», чтобы защитить права жителей Верещагино. По данным пресс-службы суда, Роспотребнадзор требует признать незаконными действия ответчика, который в одностороннем порядке расторг договор на перевозку. Среди требований также: заключение договора о перевозке истцов на прежних условиях без доплаты, взыскание компенсации морального вреда — по 20 тыс. рублей каждому из истцов.

В иске сказано, что в октябре 2023 истец заключил с авиакомпанией договор о перевозке по маршруту Екатеринбург — Москва, Москва — Пхукет, Пхукет — Москва, Москва –Екатеринбург. Однако через несколько дней ПАО «Аэрофлот» аннулировал бронирование, причиной этого было некорректное оформление билетов.

Клиенты не согласились с этим, поэтому обратились с жалобой в Роспотребнадзор, который подал иск в суд.

В октябре 2023 года у «Аэрофлота» появились дешевые билеты в Пхукет из Екатеринбурга, но через несколько дней компания их аннулировала из-за ошибки в системе.

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#Суд#Пермь#Роспотребнадзор#Аэрофлот
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