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Пермяк зарезал двух мужчин и поджег квартиру с трупами

Пермяк зарезал двух мужчин и поджег квартиру с трупами

20 января 2024, 08:10
Фото: 1MI
Убийца задержан, ему предъявлено обвинение.

Пермяк зарезал двух мужчин. Заметая следы, он устроил пожар в квартире с трупами, сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.

Трагедия произошла 17 января в Свердловском районе Перми. В квартире между 30-летним пермяком и мужчинами 60-ти и 58 лет вспыхнул конфликт. В его ходе молодой пермяк много раз ударил ножом своих старших визави. Бил в область грудной клетки и головы. Оба мужчины скончались на месте. Обвиняемый поджег квартиру, заметая следы.

Сейчас 30-летнему жителю города Перми предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжается.

#Происшествия#Криминал#Убийство#Су скр#Поджог
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