Пермяк зарезал двух мужчин и поджег квартиру с трупами

Трагедия произошла 17 января в Свердловском районе Перми. В квартире между 30-летним пермяком и мужчинами 60-ти и 58 лет вспыхнул конфликт. В его ходе молодой пермяк много раз ударил ножом своих старших визави. Бил в область грудной клетки и головы. Оба мужчины скончались на месте. Обвиняемый поджег квартиру, заметая следы.