Пермяков предупреждают о сильном снеге, гололеде, порывах ветра

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 08:56
Updated Сегодня, 08:56
По данным Пермского ЦГМС завтра, 21 января, прогнозируются снег, местами сильный, ночью и утром в отдельных районах гололед. Также возможны порывы ветра до 18 м/с.
В связи с прохождением прогнозируемых неблагоприятных погодных явлений возможны: обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение дорожно-транспортных происшествий на дорогах, сход снега и льда с крыш.
Главное управление МЧС России по Пермскому краю рекомендует: