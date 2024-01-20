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Пермяков предупреждают о сильном снеге, гололеде, порывах ветра

Пермяков предупреждают о сильном снеге, гололеде, порывах ветра

20 января 2024, 08:56
Фото: 1MI
В таких условиях возможны обрывы ЛЭП, аварии в ЖКХ и рост количества ДТП

По данным Пермского ЦГМС завтра, 21 января, прогнозируются снег, местами сильный, ночью и утром в отдельных районах гололед. Также возможны порывы ветра до 18 м/с.

В связи с прохождением прогнозируемых неблагоприятных погодных явлений возможны: обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение дорожно-транспортных происшествий на дорогах, сход снега и льда с крыш.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю рекомендует:

  • Избегать нахождения рядом с деревьями, конструкциями, линиями электропередач и стараться не парковать транспорт рядом с ними;
  • При авариях на сетях электроснабжения необходимо обесточить все электроприборы, соблюдать требования пожарной безопасности;
  • Водителям — соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия;
  • Пешеходам — соблюдать осторожность при передвижении пешком, переходе проезжей части;
  • Не приближаться к крышам зданий, с которых возможен сход снега и не позволять находиться в таких местах детям;
  • Входя в здание, обязательно поднять голову вверх, и убедиться в отсутствии свисающих глыб снега, наледи и сосулек.
#Общество#Погода#Мчс#Неблагоприятные метеоусловия#Гу мчс#Неблагоприятные погодные условия
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