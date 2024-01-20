Председатель Следкома ждет от Дениса Головкина доклада об иностранцах-налётчиках

Posted Сегодня, 16:58
Published Сегодня, 16:58
Modified Сегодня, 16:58
Updated Сегодня, 16:58
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий иностранных граждан в Пермском крае. Об этом сообщает пресс-служба следкома.
Речь идет о случае, произошедшем в декабре прошлого года, когда два египтянина напали на пермяка, избили его и отобрали у него рюкзак с гаджетами. Подробности нападения сообщали в ГУ МВД по Пермскому краю.
Ночью иностранцы увидели в одном из торговых центров Перми 51-летнего мужчину с рюкзаком с ноутбуками и другими гаджетами. Они проследили за жертвой и на ул. Народовольческой напали на мужчину, нанесли несколько ударов бутылкой по голове и схватили рюкзак и сбежали. Был нанесен ущерб более 70 тыс. рублей.
Через несколько часов оперативники уголовного розыска задержали двух студентов пермских вузов, граждан Египта 21 и 22 лет. Мужчины пояснили, что в момент нападения они находились в состоянии алкогольного опьянения.
Глава СК России поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину возбудить и расследовать по данному факту уголовное дело. Его ход поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
Отметим, что еще в декабре сообщалось, что возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. Оба фигуранта заключены под стражу. Оперативниками проверялась причастность подозреваемых к аналогичным преступлениям.