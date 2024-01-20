Председатель Следкома ждет от Дениса Головкина доклада об иностранцах-налётчиках

Ночью иностранцы увидели в одном из торговых центров Перми 51-летнего мужчину с рюкзаком с ноутбуками и другими гаджетами. Они проследили за жертвой и на ул. Народовольческой напали на мужчину, нанесли несколько ударов бутылкой по голове и схватили рюкзак и сбежали. Был нанесен ущерб более 70 тыс. рублей.