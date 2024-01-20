Стоимость минимального продуктового набора в Прикамье — самая высокая в ПФО

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Стоимость минимального набора продуктов в Пермском крае оказалась самой высокой в Приволжском округе. За 2023 год продуктовая корзина подорожала на 6,9% и составила 5700 рублей, свидетельствуют данные Росстата.
За год стоимость минимального набора продуктов в регионе выросла на 6,9%, а в абсолютном значении — на 319 рублей.
При этом стоимость минимального набора в Приволжском федеральном округе по итогам декабря 2023 года составила 5,1 тыс. рублей — это на 600 рублей, или 8,4%, меньше, чем в Пермском крае. За год набор в регионах ПФО в среднем подорожал на 6,3%.
В целом по России стоимость минимального набора продуктов в декабре 2023 года составила 5,9 тыс. рублей — это на 6,7% больше в сравнении с декабрем 2022 года.