Стоимость минимального продуктового набора в Прикамье — самая высокая в ПФО

При этом стоимость минимального набора в Приволжском федеральном округе по итогам декабря 2023 года составила 5,1 тыс. рублей — это на 600 рублей, или 8,4%, меньше, чем в Пермском крае. За год набор в регионах ПФО в среднем подорожал на 6,3%.