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Стоимость минимального продуктового набора в Прикамье — самая высокая в ПФО

Стоимость минимального продуктового набора в Прикамье — самая высокая в ПФО

20 января 2024, 07:10
Фото: 1MI
За год она выросла почти на 7% или 319 рублей.

Стоимость минимального набора продуктов в Пермском крае оказалась самой высокой в Приволжском округе. За 2023 год продуктовая корзина подорожала на 6,9% и составила 5700 рублей, свидетельствуют данные Росстата.

За год стоимость минимального набора продуктов в регионе выросла на 6,9%, а в абсолютном значении — на 319 рублей.

При этом стоимость минимального набора в Приволжском федеральном округе по итогам декабря 2023 года составила 5,1 тыс. рублей — это на 600 рублей, или 8,4%, меньше, чем в Пермском крае. За год набор в регионах ПФО в среднем подорожал на 6,3%.

В целом по России стоимость минимального набора продуктов в декабре 2023 года составила 5,9 тыс. рублей — это на 6,7% больше в сравнении с декабрем 2022 года.

#Экономика#Пфо#Рост цен#Индекс потребительских цен#Повышение цен#Рейтинг цен
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