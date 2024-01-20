Центробанк: В декабре в Прикамье цены выросли на 7,74%

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Годовая инфляция в декабре 2023 года в Пермском крае увеличилась на 78 базисных пунктов и достигла 7,74%, следует из оперативных данных Банка России.
В сегменте продовольственных товаров цены в регионе в декабре ноября в среднем увеличились до 7,46% годовых. Сильнее всего выросли цены на куриные яйца — на 69,36%, плодоовощную продукцию, включая картофель — на 29,53% и сахар — 13,97% в годовом выражении.
Непродовольственные товары подорожали на 7,36% годовых. Тут сильнее всего подорожали легковые автомобили — 17,99% и топливо — 8,39%. В этом сегменте есть и группы товаров, цены на которые снизились. В частности, телерадиотовары — 7,58% и средства связи — 4,14%.
Услуги подорожали в декабре на 8,61%. Особенно сильно выросли в цене зарубежные путевки 36,53% и услуги организаций культуры — 23,11%.