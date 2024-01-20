Центробанк: В декабре в Прикамье цены выросли на 7,74%

Непродовольственные товары подорожали на 7,36% годовых. Тут сильнее всего подорожали легковые автомобили — 17,99% и топливо — 8,39%. В этом сегменте есть и группы товаров, цены на которые снизились. В частности, телерадиотовары — 7,58% и средства связи — 4,14%.