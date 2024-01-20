Усыновленный учеными из США пермяк пытается обжаловать арест за наркотики

32-летний Роберт Вудлэнд обжалует решение суда о мере пресечения. По данным картотеки суда, апелляция на арест была подана 16 января. При этом ранее на сайте суда была информация, что решение о помещение в СИЗО вступило в силу 10 января. Дата рассмотрения апелляционной жалобы еще не назначена.