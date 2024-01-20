Усыновленный учеными из США пермяк пытается обжаловать арест за наркотики

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
32-летний Роберт Вудлэнд обжалует решение суда о мере пресечения. По данным картотеки суда, апелляция на арест была подана 16 января. При этом ранее на сайте суда была информация, что решение о помещение в СИЗО вступило в силу 10 января. Дата рассмотрения апелляционной жалобы еще не назначена.
Гражданина США и России Вудлэнда задержали 5 января, 6 января суд решил отправить его в СИЗО. Силовики считают его причастным к распространению наркотиков. Роберт Вудлэнд родился в Прикамье, попал в детский дом, в 1993 году его выкупили американские ученые.
В Россию он вернулся в конце 2020 года, жил в Подмосковье, преподавал английский язык.