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Published Сегодня, 10:49

Modified Сегодня, 10:51

Updated Сегодня, 10:51

Усыновленный учеными из США пермяк пытается обжаловать арест за наркотики

Усыновленный учеными из США пермяк пытается обжаловать арест за наркотики

20 января 2024, 10:49
Фото: соцсети мужчины
По решению суда Вудлэнд находится в СИЗО до марта.

32-летний Роберт Вудлэнд обжалует решение суда о мере пресечения. По данным картотеки суда, апелляция на арест была подана 16 января. При этом ранее на сайте суда была информация, что решение о помещение в СИЗО вступило в силу 10 января. Дата рассмотрения апелляционной жалобы еще не назначена.

Гражданина США и России Вудлэнда задержали 5 января, 6 января суд решил отправить его в СИЗО. Силовики считают его причастным к распространению наркотиков. Роберт Вудлэнд родился в Прикамье, попал в детский дом, в 1993 году его выкупили американские ученые.

В Россию он вернулся в конце 2020 года, жил в Подмосковье, преподавал английский язык.

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#Суд#Пермь#Детский мир#Наркотики#Сизо#Арест#Апелляция
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