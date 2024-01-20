Утром в ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург погиб водитель «Газели»

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Сегодня утром, около 8:40 в ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург погиб водитель «Газели». Подробности трагедии сообщают в краевом ГИБДД.
«Газель» под управлением 36-летнего водителя двигалась в направлении Перми. По предварительной информации, на 14 км водитель не справился с управлением и врезался в стоящий на правом краю проезжей части грузовой автомобиль «Мерседес» под управлением мужчины 1961 года рождения. Дальнобойщик остановился для настройки навигатора.
В результате автоаварии водитель автомашины «Газель» погиб на месте происшествия.
По факту ДТП проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего.