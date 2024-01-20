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Утром в ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург погиб водитель «Газели»

Утром в ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург погиб водитель «Газели»

20 января 2024, 07:49
Фото: ВКонтакте/ЧП Пермь
Его автомобиль врезался в стоящий на обочине тягач.
Сюжет
Дтп

Сегодня утром, около 8:40 в ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург погиб водитель «Газели». Подробности трагедии сообщают в краевом ГИБДД.

«Газель» под управлением 36-летнего водителя двигалась в направлении Перми. По предварительной информации, на 14 км водитель не справился с управлением и врезался в стоящий на правом краю проезжей части грузовой автомобиль «Мерседес» под управлением мужчины 1961 года рождения. Дальнобойщик остановился для настройки навигатора.

В результате автоаварии водитель автомашины «Газель» погиб на месте происшествия.

По факту ДТП проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего.

#Происшествия#Дтп#Пермь-екатеринбург#Екатеринбург#Трасса "пермь-екатеринбург"
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