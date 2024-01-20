Утром в ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург погиб водитель «Газели»

«Газель» под управлением 36-летнего водителя двигалась в направлении Перми. По предварительной информации, на 14 км водитель не справился с управлением и врезался в стоящий на правом краю проезжей части грузовой автомобиль «Мерседес» под управлением мужчины 1961 года рождения. Дальнобойщик остановился для настройки навигатора.