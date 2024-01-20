В ДТП на трассе Полазна-Чусовой погиб мужчина

Предварительно установлено, что 19 января в 18:20 по автодороге Полазна-Чусовой со стороны Чусового в направлении Перми двигался автомобиль «Газель» под управлением 32-х летнего водителя. На 88 км автодороги мужчина не учёл соответствующий скоростной режим и дорожные метеорологические условия, не справился с управлением и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. На «встречке» «Газель» столкнулась с «Ладой Веста» под управлением 50-ти летнего водителя, двигающейся во встречном направлении.