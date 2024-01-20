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Published Сегодня, 06:39

Modified Сегодня, 06:39

Updated Сегодня, 06:39

В ДТП на трассе Полазна-Чусовой погиб мужчина

В ДТП на трассе Полазна-Чусовой погиб мужчина

20 января 2024, 06:39
Фото: 1MI
Его автомобиль столкнулся с «Газелью», выехавшей на полосу встречного движения.
Сюжет
Дтп

На дороге Полазна-Пермь вчера вечером произошло смертельное ДТП. Подробности происшествия сообщают в краевом ГИБДД.

Предварительно установлено, что 19 января в 18:20 по автодороге Полазна-Чусовой со стороны Чусового в направлении Перми двигался автомобиль «Газель» под управлением 32-х летнего водителя. На 88 км автодороги мужчина не учёл соответствующий скоростной режим и дорожные метеорологические условия, не справился с управлением и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. На «встречке» «Газель» столкнулась с «Ладой Веста» под управлением 50-ти летнего водителя, двигающейся во встречном направлении.

В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина-водитель автомобиля Лады скончался в машине скорой медицинской помощи.

По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками органов внутренних дел проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего.

#Происшествия#Дтп#Гибдд#Чусовой#Гибель человека
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