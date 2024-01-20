В ДТП на трассе Полазна-Чусовой погиб мужчина

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
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Updated Сегодня, 06:39
На дороге Полазна-Пермь вчера вечером произошло смертельное ДТП. Подробности происшествия сообщают в краевом ГИБДД.
Предварительно установлено, что 19 января в 18:20 по автодороге Полазна-Чусовой со стороны Чусового в направлении Перми двигался автомобиль «Газель» под управлением 32-х летнего водителя. На 88 км автодороги мужчина не учёл соответствующий скоростной режим и дорожные метеорологические условия, не справился с управлением и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. На «встречке» «Газель» столкнулась с «Ладой Веста» под управлением 50-ти летнего водителя, двигающейся во встречном направлении.
В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина-водитель автомобиля Лады скончался в машине скорой медицинской помощи.
По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками органов внутренних дел проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего.