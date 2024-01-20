В Красновишерске простились с 22-летним военнослужащим, погибшим в ходе СВО

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
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Updated Сегодня, 10:04
В Красновишерске вчера, 19 января, состоялись похороны уроженца посёлка Вёлс, участника СВО Алексея Латышева. Об этом сообщается на официальном паблике администрации Красновишерского городского округа.
«Он был исполнительным, трудолюбивым, доброжелательным человеком, всегда приходил на помощь тем, кто в ней нуждался», — отмечают авторы поста.
Военнослужащему в момент гибели было 22 года. Подробностей о службе и гибели, дату гибели солдата в администрации не сообщают.