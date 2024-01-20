properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:03

Published Сегодня, 10:03

Modified Сегодня, 10:04

Updated Сегодня, 10:04

В Красновишерске простились с 22-летним военнослужащим, погибшим в ходе СВО

В Красновишерске простились с 22-летним военнослужащим, погибшим в ходе СВО

20 января 2024, 10:03
Фото: ВКонтакте/администрация Крансовишерского городского округа
Алексей Латышев родился в посёлке Вёлс.

В Красновишерске вчера, 19 января, состоялись похороны уроженца посёлка Вёлс, участника СВО Алексея Латышева. Об этом сообщается на официальном паблике администрации Красновишерского городского округа.

«Он был исполнительным, трудолюбивым, доброжелательным человеком, всегда приходил на помощь тем, кто в ней нуждался», — отмечают авторы поста.

Военнослужащему в момент гибели было 22 года. Подробностей о службе и гибели, дату гибели солдата в администрации не сообщают.

#Погиб#Сво#Красновишерск#Погибшие#Погибший
Подпишитесь
Пермяков предупреждают о сильном снеге, гололеде, порывах ветра
Сегодня, 08:56
В прошлом году на покупку квартир детям-сиротам в Перми потратили 323 миллиона
Сегодня, 09:36
Стоимость минимального продуктового набора в Прикамье — самая высокая в ПФО
Сегодня, 07:10
Контракты с «Амкар Пермь» до 2025 года переподписали три игрока
Сегодня, 06:17
«Молот» благодаря гостевой победе закрепился на втором месте турнирной таблицы ВХЛ
Сегодня, 03:56
Очень освежающий фоторепортаж. Как пермяки окунались в прорубь на Крещение
Вчера, 12:57