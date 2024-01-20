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Updated Сегодня, 09:37

В прошлом году на покупку квартир детям-сиротам в Перми потратили 323 миллиона

В прошлом году на покупку квартир детям-сиротам в Перми потратили 323 миллиона

20 января 2024, 09:36
Фото: properm.ru
За год сиротам предоставили 121 квартиру.

На приобретение жилья для детей-сирот из бюджета Перми в прошлом году было выделено 323 млн рублей. Такие данные приводит пресс-служба мэрии.

Детям-сиротам за год была предоставлена 121 квартира в Перми. Ещё 174 человека смогли приобрести собственное жильё, реализовав жилищный сертификат, выданный министерством социального развития Пермского края.

Также состоялся 71 аукцион на приобретение квартир для детей-сирот. С победителями электронных аукционов заключат муниципальные контракты, после чего квартиры будут предложены детям-сиротам.

Как отмечают в мэрии, закупаются не просто комнаты, а отдельные квартиры площадью не менее 28 кв. метров.

#Общество#Пермь#Бюджет#Дети-сироты#Бюджет Перми#Квартиры
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