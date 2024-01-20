В прошлом году на покупку квартир детям-сиротам в Перми потратили 323 миллиона

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
На приобретение жилья для детей-сирот из бюджета Перми в прошлом году было выделено 323 млн рублей. Такие данные приводит пресс-служба мэрии.
Детям-сиротам за год была предоставлена 121 квартира в Перми. Ещё 174 человека смогли приобрести собственное жильё, реализовав жилищный сертификат, выданный министерством социального развития Пермского края.
Также состоялся 71 аукцион на приобретение квартир для детей-сирот. С победителями электронных аукционов заключат муниципальные контракты, после чего квартиры будут предложены детям-сиротам.
Как отмечают в мэрии, закупаются не просто комнаты, а отдельные квартиры площадью не менее 28 кв. метров.