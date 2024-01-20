Зажевало руку. Родственники погибшей на предприятии пермячки отсудили 7 миллионов

Posted Сегодня, 15:18
Published Сегодня, 15:18
Modified Сегодня, 15:20
Updated Сегодня, 15:20
Родственники погибшей 29-летней сотрудницы ОАО «Губахинский Кокс» отсудили у предприятия крупную компенсацию. По данным Индустриального районного суда, несчастный случай произошел в ноябре 2022 года в цехе углеподготовки.
Женщина, работающая на должности транспортерщика, убирала свое рабочее место во время смены. Ей защемило руку и плечо оборудованием, в итоге она скончалась.
Во время рассмотрения дела выяснилось, что женщина погибла из-за нарушения работодателем требований охраны труда. Сама она не допускала грубой неосторожности.
В итоге суд постановил взыскать в пользу матери, супруга и несовершеннолетней дочери погибшей по 2 млн рублей, в пользу родного брата потерпевшей — 1 млн рублей. При этом истцы требовали компенсацию морального вреда в большем размере — 13 млн рублей на всех.
Решение суда в законную силу еще не вступило — его можно обжаловать. По данным картотеки суда, оно вступит в силу 13 февраля.