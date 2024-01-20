Зажевало руку. Родственники погибшей на предприятии пермячки отсудили 7 миллионов

В итоге суд постановил взыскать в пользу матери, супруга и несовершеннолетней дочери погибшей по 2 млн рублей, в пользу родного брата потерпевшей — 1 млн рублей. При этом истцы требовали компенсацию морального вреда в большем размере — 13 млн рублей на всех.