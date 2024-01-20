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Жительница Чайковского, решив заработать в интернете, потеряла более 300 тысяч рублей

Жительница Чайковского, решив заработать в интернете, потеряла более 300 тысяч рублей

20 января 2024, 11:21
Фото: 1MI
Мошенники грамотно распорядились желанием женщины заработать.

Жительнице Чайковского в одном из мессенджеров поступило предложение заработать деньги, ставя лайки на товар в интернет-магазинах. Она согласилась и попалась на удочку мошенников, сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.

Для перевода оплаты за стартовое задание женщине в телефонном разговоре предложили направить в мессенджере номер ее банковской карты. Через некоторое время на ее счет поступил незначительный гонорар.

Затем женщине сообщили, что необходимо приобрести товар в интернет-магазине, а потраченные на него деньги ей вернут с хорошими процентами и выслали номера счетов, на которые нужно было перевести оплату. Получив перевод от жертвы, мошенники предложили ей перевести на указанный ими счет еще несколько тысяч рублей, сказав, что вознаграждение она получит только после того, как выполнит последнее задание.

После этого потерпевшая поняла, что ее обманывают и обратилась в полицию. Таким образом, за один день гражданка потеряла более 300 тыс. рублей личных сбережений и кредитных займов.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Ведется следствие.

#Происшествия#Общество#Криминал#Мошенники#Чайковский
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