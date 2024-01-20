Жительница Чайковского, решив заработать в интернете, потеряла более 300 тысяч рублей

Затем женщине сообщили, что необходимо приобрести товар в интернет-магазине, а потраченные на него деньги ей вернут с хорошими процентами и выслали номера счетов, на которые нужно было перевести оплату. Получив перевод от жертвы, мошенники предложили ей перевести на указанный ими счет еще несколько тысяч рублей, сказав, что вознаграждение она получит только после того, как выполнит последнее задание.