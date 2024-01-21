Аэропорт «Пермь» обжаловал решение о компенсации за повреждения самолетов «Победы»

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
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Updated Сегодня, 09:56
Семнадцатый арбитражный апелляционный суд принял к рассмотрению жалобу на решение по иску авиакомпании «Победа» к АО «Международный аэропорт Пермь». Юристы Большого Савино пытаются оспорить необходимость оплаты за повреждения пяти самолетов Boeing, полученные во время нахождения в Перми.
Речь идет об инцидентах в феврале и июле 2020 года с самолетами, выполнявшими рейсы до Москвы и Сочи, в мае 2021 года и в июле и октябре 2022 года. Общая сумма, уплаченная лоукостером за обслуживание воздушных судов, которую сейчас он взыскивает с аэропорта «Пермь», составляет 75,6 тыс. рублей. Суд удовлетворил требования авиакомпании частично, на сумму 39,65 тыс. рублей. По одному из случаев в 2020 году исковая давность уже истекла.
Пермский аэропорт не согласился с требованиями лоукостера, указав, что во всех случаях или акты л полученных дефектах были составлены с нарушением требований политики, или по фотографиям невозможно определить, какое именно воздушное судно на них запечатлено.
В своих требованиях в ответ представители российского лоукостера указывали, что после вылета из АО «Международный аэропорт Пермь» воздушные суда, принадлежащие ООО «Авиакомпания „Победа“ прибыли в иные аэропорты. По прибытию в аэропорты назначения обслуживающими организациями были обнаружены повреждения данных
воздушных судов и составлены акты об их повреждении. Воздушные суда были отправлены на ремонт.