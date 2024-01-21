Аэропорт «Пермь» обжаловал решение о компенсации за повреждения самолетов «Победы»

Речь идет об инцидентах в феврале и июле 2020 года с самолетами, выполнявшими рейсы до Москвы и Сочи, в мае 2021 года и в июле и октябре 2022 года. Общая сумма, уплаченная лоукостером за обслуживание воздушных судов, которую сейчас он взыскивает с аэропорта «Пермь», составляет 75,6 тыс. рублей. Суд удовлетворил требования авиакомпании частично, на сумму 39,65 тыс. рублей. По одному из случаев в 2020 году исковая давность уже истекла.