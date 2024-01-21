Березниковец лишал людей интернета и похищал золото. За что его будут судить?

Как только березниковец вышел из СИЗО, ему срочно потребовались деньги. И он снова пошел на преступление, но уже в собственной квартире напал на свою жену. В августе 2023 года он сорвал с ее шеи золотую цепочку с кулоном со своей бывшей супруги, причинив последней материальный ущерб на сумму более 15 тыс. рублей. Свидетелем всего происходящего была мать подсудимого. После чего его вновь отправили в СИЗО. Сейчас расследование уголовных дел завершено, суд начнет его рассматривать в конце января.