Березниковец лишал людей интернета и похищал золото. За что его будут судить?

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
В Березниковский городской суд на рассмотрение поступило уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении двадцати девяти краж с незаконным проникновением на чердаки домов, двух эпизодов с попытками проникнуть в чужое помещение для кражи, а также в одном факте разбойного нападения.
Согласно предъявленному обвинению, гражданин на протяжении нескольких месяцев 2022 года незаконно пробирался на чердаки жилых домов, перерезал кабель электросвязи и продавал его, чтобы на вырученные деньги купить наркотики. Ущерб составил более 70 тыс. рублей, большая часть которого была возмещена подсудимым провайдеру связи на стадии расследования уголовного дела. Интересно, что в декабре 2021 года этот мужчина уже получил наказание на 1,5 года исправительных работ за те же преступления, но это его не остановило. В отношении него снова возбудили уголовное дело.
Когда мужчина был задержан полицией на очередном чердаке, его отправили в СИЗО, но в 2023 году суд изменил ему меру пресечения на подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Как только березниковец вышел из СИЗО, ему срочно потребовались деньги. И он снова пошел на преступление, но уже в собственной квартире напал на свою жену. В августе 2023 года он сорвал с ее шеи золотую цепочку с кулоном со своей бывшей супруги, причинив последней материальный ущерб на сумму более 15 тыс. рублей. Свидетелем всего происходящего была мать подсудимого. После чего его вновь отправили в СИЗО. Сейчас расследование уголовных дел завершено, суд начнет его рассматривать в конце января.